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娛樂 日韓

剪掉招牌長髮 李世榮短髮曝光「美到認不出」

韓國童星出身的女星李世榮剪去標誌性長髮。（翻攝自IG）韓國童星出身的女星李世榮剪去標誌性長髮。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國童星出身的女星李世榮，過去以長髮仙氣形象深植人心，憑《花遊記》、《衣袖紅鑲邊》、《依法相愛吧》等作品累積高人氣。

沒想到她近日大膽變髮，直接剪去招牌長髮，27日在社群曬出全新短髮造型，畫面曝光瞬間引爆粉絲暴動。

李世榮琥珀棕色的頭髮在陽光下更顯肌膚白皙。（翻攝自IG）李世榮琥珀棕色的頭髮在陽光下更顯肌膚白皙。（翻攝自IG）

照片中，她以俐落及耳短髮亮相，搭配琥珀棕髮色，整體氣質大轉變，五官更加立體精緻，在陽光下更顯白皙透亮，被形容宛如洋娃娃。

不少網友看完直接被電暈，留言狂刷：「完全認不出來」、「短髮更美」、「氣場直接升級」、「根本仙女進化版！」

李世榮直接剪去招牌長髮，氣質大轉變。（翻攝自IG）李世榮直接剪去招牌長髮，氣質大轉變。（翻攝自IG）

這次造型大翻轉，也被外界認為是為新作品鋪路。李世榮主演的新劇《再婚皇后》即將在Disney+播出，卡司包含申敏兒、朱智勛、李鐘碩等實力派演員。她在劇中飾演擁有絕世美貌的逃亡奴隸，卻意外捲入皇后與皇帝之間的權力鬥爭，角色設定備受期待。

李世榮主演的新劇《再婚皇后》即將在Disney+播出。（翻攝自IG）李世榮主演的新劇《再婚皇后》即將在Disney+播出。（翻攝自IG）

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