自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王子邱勝翊涉閃兵愚人節被捕 沉寂5個月上銬裹外套畫面曝

藝人王子涉閃兵遭到警方拘提。（記者陸運鋒攝）藝人王子涉閃兵遭到警方拘提。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕男星王子邱勝翊去年才因「粿王事件」鬧得沸沸揚揚，頓時陷入星途低潮，但新北地檢署查出王子也是閃兵役男名單之一，今天（4月1日）愚人節一早指揮新北市警方，前往台北市南港區租屋處將他拘提，王子被帶回警局時戴著口罩、雙手上銬裹著外套，見媒體拍攝時不發一語。

藝人范姜彥豐去年10月毀滅性爆料，控訴其妻粿粿（江瑋琳）與王子有不正當男女關係，而粿粿事後拍攝影片道歉，坦承確實犯了錯，而王子也坦承與粿粿「超過了朋友間應有的界線」，並二度發表道歉聲明，消息震驚演藝圈，也讓王子形象受損，所有演藝事業停擺，沉寂至今已5個月之久。

據知，這波拘提的閃兵役男，同樣是透過「閃兵集團」首腦「黑哥」陳志明，教導以憋氣影響血壓檢測，或由陳嫌等槍手代為量測自費附掛的24小時血壓機等不法方式，以取得重度高血壓不實診斷證明書，再向相關單位申請將體位從「常備役」變更為「複檢過程中或體位未定」，之後以相同手法找槍手配戴測量儀器，通過複檢取得免役證明，將依妨害兵役治罪條例、偽造文書罪嫌偵辦。

相關新聞：獨家》「閃兵案」第4波！王子邱勝翊被拘提 疑有網紅也涉案

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中