王子邱勝翊涉閃兵愚人節被捕 沉寂5個月上銬裹外套畫面曝

藝人王子涉閃兵遭到警方拘提。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕男星王子邱勝翊去年才因「粿王事件」鬧得沸沸揚揚，頓時陷入星途低潮，但新北地檢署查出王子也是閃兵役男名單之一，今天（4月1日）愚人節一早指揮新北市警方，前往台北市南港區租屋處將他拘提，王子被帶回警局時戴著口罩、雙手上銬裹著外套，見媒體拍攝時不發一語。

藝人范姜彥豐去年10月毀滅性爆料，控訴其妻粿粿（江瑋琳）與王子有不正當男女關係，而粿粿事後拍攝影片道歉，坦承確實犯了錯，而王子也坦承與粿粿「超過了朋友間應有的界線」，並二度發表道歉聲明，消息震驚演藝圈，也讓王子形象受損，所有演藝事業停擺，沉寂至今已5個月之久。

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據知，這波拘提的閃兵役男，同樣是透過「閃兵集團」首腦「黑哥」陳志明，教導以憋氣影響血壓檢測，或由陳嫌等槍手代為量測自費附掛的24小時血壓機等不法方式，以取得重度高血壓不實診斷證明書，再向相關單位申請將體位從「常備役」變更為「複檢過程中或體位未定」，之後以相同手法找槍手配戴測量儀器，通過複檢取得免役證明，將依妨害兵役治罪條例、偽造文書罪嫌偵辦。

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