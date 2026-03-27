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娛樂 最新消息

孫芸芸女兒愛上「龍套演員」 平民男讓她從名媛到單親

廖思惟（左）曾經在社群帳號曬出自己的男友。（翻攝自IG）廖思惟（左）曾經在社群帳號曬出自己的男友。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕時尚名媛孫芸芸26歲獨生女「Trinity」廖思惟，在澳洲未婚生子風波持續延燒，而疑似孩子生父身分曝光後，更掀起外界熱議竟出現「豪門千金愛上平民男」的巨大反差。

中國網友近日起底，孩子生父並非外界盛傳的富二代或紅二代，而是在澳洲黃金海岸銷售飯店會員房，並懷抱明星夢的龍套演員Jerry Li。消息一出，立刻引發網友討論，直指兩人背景存在明顯階層落差。

廖思惟與男友模仿紅遍全球「Follow Me To」系列照。（翻攝自IG）廖思惟與男友模仿紅遍全球「Follow Me To」系列照。（翻攝自IG）

然而這段戀情曾經相當甜蜜。網友翻出廖思惟2023年情人節高調放閃的舊照，不僅有牽手約會畫面，還曝光男方手寫示愛卡片。當時愛得濃烈，如今卻已分手收場，從甜蜜戀人到單親媽媽的轉變，讓外界直呼反差極大。

根據網友比對時間線，目前女兒已2歲，當年情人節正值兩人熱戀期。照片中一同現身露天電影院、男子臉上也被P上墨鏡，被認為就是孩子生父。

事實上，廖思惟早在2022年就曾在小紅書分享男友日常，雖未公開長相，但字裡行間充滿幸福。她曾透露男友十分體貼，會幫她剝橘子、切水果、處理細節，被形容「寵上天」。

廖思惟曬出手寫愛的小卡。（翻攝自IG）廖思惟曬出手寫愛的小卡。（翻攝自IG）

不過戀情最終仍畫下句點。一名在豆瓣自稱是「孩子爸」的男子表示，兩人並非因懷孕分手，而是約一年前因「很複雜」的原因結束關係。

該男子隨即遭網友起底，不僅被指從事房產相關銷售，還兼職當臨演，與名媛出身的廖思惟形成強烈對比，也讓這段戀情更添話題。

目前雙方皆未對外回應，而該篇自稱「孩子爸」的貼文已遭刪除，男子真實身分是否屬實仍待釐清，也讓整起事件再添羅生門色彩。

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