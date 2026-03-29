狂賣7.5億照翻車！《陽光女子》標「中國台灣」 導演社群遭灌爆

〔娛樂頻道／綜合報導〕創下台灣國片影史冠軍的電影《陽光女子合唱團》才剛慶功，全台票房狂飆7.55億，卻在一夕之間從「感動全場」變成「全網炎上」，原因不外乎是近日電影官方微博標註「中國台灣」，引發台灣網友強烈反彈。

《陽光女子合唱團》中國版海報，宣布4月上映。（翻攝自微博）

就在電影創下超過7.5億票房、團隊舉辦慶功宴之際，導演林孝謙才剛在Threads發文回顧拍攝歷程，感性形容整個劇組像一場「合唱」，從開機到完成一路互相扶持。

請繼續往下閱讀...

沒想到文章底下留言區瞬間歪樓，大批網友直接灌爆，焦點全變成一句：「請出面說明『中國台灣』是怎麼回事？」

不少網友將矛頭指向電影曾獲文化部補助，質疑「拿國家資源卻用中國框架標註」，甚至有人直言：「如果一開始就鎖定中國市場，是否就不該申請國片補助？」留言區充滿質疑聲浪，從「矮化國格」到「補助合理性」，討論快速從娛樂圈延伸到政策與產業面，火力越燒越旺。

《陽光女子合唱團》在微博發文自我矮化成「中國台灣地區」。（翻攝自微博）

有趣的是，導演原本描述的「合唱」意象，如今在網路上被解讀成另一種「對唱現場」。一邊是創作團隊的努力與情感，一邊則是觀眾對身分認同與產業立場的高度敏感，兩種聲音在同一時間點激烈碰撞，讓該片討論熱度再度飆升。

截至目前，電影團隊尚未針對爭議做出正式說明，但相關關鍵字已在各大社群持續延燒。

在 Threads 查看

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法