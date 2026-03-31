王文洋「爺孫戀」見家長爆話題！艾爾帕西諾黃昏戀也相差「54歲」還生下兒子

演藝圈最猛、最資深的爺級發電機，當屬艾爾帕西諾（右）莫屬，現年85歲的他，3年前才和相差54歲的女友生下一子。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕74歲富豪王文洋今（31日）傳出交往小54歲的女大已長達半年，消息傳出瞬間成為網路娛樂八卦頭條，包含他的前一段情史，以及長子王泉仁的多段情史都被翻出！很多人不免猜測，如果這位女大生真的已經見過家長，那有沒有可能再為王文洋「添丁」？！答案不用懷疑，因為男子的生育年齡限制比女性高太多了，而且演藝圈就有一個鐵錚錚的個案，2023年當時83歲奧斯卡影帝艾爾帕西諾（Al Pacino）便與當時才29歲的製作人女友諾爾艾芙拉（Noor Alfallah）生下一子，迎來第4個小孩誕生。

情史豐富的艾爾帕西諾至今未婚，前2任舊愛分別為他生下1個女兒和1對龍鳳胎，而先前那段相差54歲的「爺孫戀」，女方才剛生完3個月，就傳出這段「爺孫戀」已劃下句號分手，她還向法院申請小孩完全監護權。

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據外媒報導，艾爾帕西諾2022年4月才和諾爾艾芙拉開始交往，戀情之所以曝光是被狗仔拍到約會、共進晚餐。曾有媒體爆料，小女友懷孕後，艾爾帕西諾很震驚，還曾要求她去驗DNA，確認孩子是他的。

目前兩人因為兒子的監護權，仍維持著特殊伴侶關係與法律上的監護協議。女方更因過去曾與多位高齡巨星交往，而被媒體封為「巨星收割機」。

艾爾帕西諾（左）和小女友諾爾艾芙拉還會相約一起看演唱會。（達志影像）

可能是因為監護協議的關係，兩人常被拍到一起帶著小孩出遊、用餐，前兩天（美國時間28日）被拍到時，兩人還一起去看保羅麥卡尼的演唱會，享受浪漫約會之夜，顯見雖然沒有婚姻關係，但情誼仍在，雙方並未撕破臉。

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