「最美星巴克店員」不幹了 吸引5200萬人瀏覽 留言區吵翻

被日本網友封為「星巴克最美女店員」的22歲女演員安井南，宣布從星巴克畢業。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被日本網友封為「星巴克最美女店員」的22歲女演員安井南，近日無預警宣布從星巴克「畢業」，消息一曝光立刻引爆熱議，短時間內吸引超過5200萬人次瀏覽，留言區更是瞬間炸鍋，掀起正反兩派激烈論戰。

安井南表示雖然打工過程中遇過麻煩，但都順利解決，讓她學習到很多。（翻攝自X）

安井南日前在社群平台發文，親自宣布自己已從星巴克離職。她透露，自己從高中三年級就開始在星巴克打工，起初每週上班三天，隨著課業繁忙，後期則調整為每週至少排班一天。如今隨著大學畢業，她也正式從這份陪伴多年的工作「畢業」。

請繼續往下閱讀...

她在文中感性表示，這段打工經歷讓她學到不少寶貴經驗，不僅提升待人接物能力，也讓自己更加成長，對這段時光充滿感謝與不捨。

安井南曾學習雙節棍、空手道與螳螂拳，是個武術正妹。（翻攝自X）

事實上，安井南不只擁有亮眼外型與演員身分，還具備超反差背景。她曾學習雙節棍、空手道與螳螂拳，是名不折不扣的「武術正妹」，更曾在選美比賽中奪下「日本水天使小姐」頭銜，實力與顏值兼具。

離職消息曝光後，不少粉絲紛紛留言祝福，直呼「未來一定更精彩」、「期待她專心發展演藝事業」。不過也有網友冷嘲熱諷，質疑「在星巴克打工有什麼特別？」、「和便利商店差在哪？」、「這也值得拿出來講嗎？」引發另一波討論聲浪。

安井南身上充滿反差。（翻攝自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法