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娛樂 最新消息

（影音）《陽光女子合唱團》喊中國台灣 張雅琴嗆可惡至極

張雅琴31日在播報新聞怒嗆拿1800萬國片補助，卻到中國喊中國台灣，砲轟《陽光女子合唱團》可惡至極。（翻攝自打馬悍將粉絲團臉書）張雅琴31日在播報新聞怒嗆拿1800萬國片補助，卻到中國喊中國台灣，砲轟《陽光女子合唱團》可惡至極。（翻攝自打馬悍將粉絲團臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《陽光女子合唱團》4日將在中國上映，官方微博近日宣傳時大張旗鼓稱該片是「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，民進黨立委張雅琳重砲質疑，該片領取台灣政府合計超過1800萬元的補助金，卻在海外宣傳時配合中國統戰話術矮化台灣，要求文化部對此提出說明並檢討制度。

年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴31日在播報新聞怒嗆拿1800萬國片補助，卻到中國喊中國台灣，砲轟《陽光女子合唱團》可惡至極。

播報中，張雅琴表示：「你為了要在中國上映，看準了那個市場，你就覺得台灣怎樣怎樣，沒有關係啊，你如果真心要去的話，不是說不能去那邊上映國片，很多國片都去中國大陸上映，很多是被迫，但從來沒有自我介紹說：我就是中國台灣地區。」她說，這樣消費台灣民眾還不夠嗎？真的可惡至極。

針對《陽光女子合唱團》官方微博宣稱是「中國台灣」地區華語片影史票房冠軍，綠委張雅琳揭露該片曾獲我國政府1800萬補助。（本報合成，擷取自張雅琳Threads、資料照）針對《陽光女子合唱團》官方微博宣稱是「中國台灣」地區華語片影史票房冠軍，綠委張雅琳揭露該片曾獲我國政府1800萬補助。（本報合成，擷取自張雅琳Threads、資料照）

張雅琴表示拿了1800萬補助，還在那邊嗆聲說：「我又不是不還。」她說：「那你就還啊！」
更表示還不只拿了一毛錢，是拿了1800萬，「你從台灣政府拿1800萬，再去中國說中國台灣，請問誰吞得下去？」

《陽光女子合唱團》官方微博上個月23日發文強調該片累計票房達7.4億台幣，打破塵封18年紀錄，並冠以「中國台灣地區」華語片冠軍之名，迅速傳回台灣，引發「拿台灣錢卻矮化台灣」爭議，甚至有不少網友聲稱後悔進戲院支持這部電影。

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