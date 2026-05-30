台語準歌后被斷崖式離婚 靠他打造分手主題曲：好聚好散

柯智豪攜手PiA吳蓓雅打造離婚專輯。（錦川音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂人柯智豪發威，近來負責參與製作的作品，多達5組音樂人成功入圍金曲獎，包含獲得最佳樂團提名的告五人、入圍台語男歌手的周自從、首次挑戰台語歌后的PiA吳蓓雅、新銳客語創作女聲ana，以及曾獲得金曲肯定的阿美族歌手查勞・巴西瓦里，都能從新作見到柯智豪的足跡。

對於合作音樂人獲得金曲入圍殊榮，柯智豪謙稱：「非常感謝大家找我玩音樂，遇到這麼多優秀的創作人是我的福氣，也希望接下來能繼續一起感受音樂的美好。」

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其中首次挑戰台語專輯的PiA吳蓓雅，選擇以自身「離婚」經驗，加入柯智豪的鬼才創意魔法，把看似原本悲傷的命題，翻轉成充滿歡笑、熱鬧的慶祝儀式，進而讓一場破碎失敗的婚姻，也能好聚好散，這也是柯智豪繼巴奈之後，再度成功將歌手送入準台語歌后寶座，他笑說：「應該沒有人能像PiA一樣，把離婚唱得如此開心，因此我們合力打造一場屬於大人的分手主題曲。」

另一位台語入圍者則是周自從，攜手柯智豪參與《人間》單曲製作與編曲，以搖滾力道張力，加入嗩吶音色，隨著充滿穿透力爆發嗓音，唱出身而為人生存之道。

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