張秀卿找來大咖歌王！高中就相識…親揭40年緣分

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后張秀卿將於7月11日在臺南會展中心舉辦「辣妹駕到2演唱會」，重磅邀來「大牛哥」羅時豐擔任嘉賓，兩人睽違10年再度同台。

張秀卿7月將在台南開唱。（豪記唱片提供）

兩人擁有長達40年的深厚情誼，提起羅時豐，張秀卿總是笑容滿面，形容彼此是「超越親人的超級麻吉」。她回憶，能在不同時期成為同門師兄妹的機率極低，「就像命中注定要當一輩子的兄妹。」

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不僅是工作上的最佳拍檔，羅時豐更是張秀卿人生低潮時的重要依靠。她透露，每當情緒低落、需要傾訴時，對方總是耐心陪伴、給予支持，「我的重要時刻，絕對不能沒有大牛哥！」而羅時豐接到邀請後也一口答應、分文不取，展現兩人之間最真摯的情誼。

回憶過往，張秀卿感性表示，兩人多年來始終緊密合作。她高中時便以歌手身份出道，當時仍是新人的她，羅時豐不僅義不容辭到校義唱力挺，更在她沒有演出酬勞時自掏腰包給紅包，甚至帶著她跑遍各大秀場與通告，給予滿滿支持。她動容表示：「這份恩情，我一直放在心裡。」就連她人生重要時刻如婚禮，羅時豐也從不缺席，情同親兄長。

羅時豐力挺張秀卿擔任嘉賓。（大牛比較攬提供）

羅時豐則表示，很替張秀卿開心能再次站上屬於自己的舞台，「她的歌喉與魅力都是實至名歸，也是對歌迷最好的回饋。」兩人相識至今超過40年，彼此相知相惜，「光是這份情誼，我一定全力相挺！」他也大讚張秀卿在舞台上總是全力以赴、從不退縮，對音樂的熱情與韌性令人敬佩。

談到近況，羅時豐透露，持續與團隊經營YouTube頻道《大牛比較攬》，平時也維持運動習慣，有空就陪伴家人，生活充實。

為了這次演唱會，張秀卿更全力備戰。她分享，曾收到年輕粉絲轉述，一位80歲阿嬤此生唯一看過的演唱會就是她，讓她深受感動，也更加堅定要唱好這場演出。為此，她在老公督促下積極運動，甚至添購高價單車，計畫在開唱前進行環島騎行，一邊訓練體力與肺活量。

「辣妹」對上「大牛」，舞台火花備受期待。張秀卿的演唱會向來以唱跳兼具、笑料不斷著稱，去年更以多套火辣造型驚艷全場；羅時豐近年成功轉型，以幽默親民形象圈粉無數。兩人已悄悄籌備特別橋段，張秀卿笑說：「除了拚歌藝，可能還要來場脫口秀大戰，保證讓大家笑到流淚！」

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