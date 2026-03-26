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娛樂 最新消息

帥臉全是算計！港劇男神徹底黑化 「皮笑肉不笑」監控嬌妻

黃宗澤在《暗戀者的救贖》擁有完美丈夫形象，但面具下是極致的控制慾。（CATCHPLAY+提供）黃宗澤在《暗戀者的救贖》擁有完美丈夫形象，但面具下是極致的控制慾。（CATCHPLAY+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕導演林育賢執導的懸疑電視劇《暗戀者的救贖》，找來「金雞獎女配角」王珞丹、「港劇男神」黃宗澤、「古裝男神」袁弘、《甄嬛傳》「華妃」蔣欣等實力派卡司演出，讓觀眾感受這場假面婚姻背後的顫慄真相。

黃宗澤在《暗戀者的救贖》善於利用愛進行精神操控。（CATCHPLAY+提供）黃宗澤在《暗戀者的救贖》善於利用愛進行精神操控。（CATCHPLAY+提供）

林育賢曾憑《翻滾吧！男孩》榮獲金馬獎最佳紀錄片，並以「翻滾三部曲」深植人心。這回在《暗戀者的救贖》以手術刀般犀利的鏡頭，剖析現代親密關係中最隱晦的暴力「精神控制」，精準捕捉了角色間緊繃的心理張力，打造出令人不寒而慄的婚姻鬼故事。

王珞丹在《暗戀者的救贖》陷入以愛之名的婚姻牢籠。（CATCHPLAY+提供）王珞丹在《暗戀者的救贖》陷入以愛之名的婚姻牢籠。（CATCHPLAY+提供）

王珞丹在《暗戀者的救贖》嫁入豪門看似幸福的婚姻卻充滿秘密。（CATCHPLAY+提供）王珞丹在《暗戀者的救贖》嫁入豪門看似幸福的婚姻卻充滿秘密。（CATCHPLAY+提供）

林育賢表示：「《暗戀者的救贖》雖以懸疑為外殼，但人性才是它的靈魂。故事重點不在於誰是兇手，而在於日常生活中那些以愛為名的操控與錯綜的情感。希望觀眾在追劇時，不只能享受解謎的過癮，更能看見隱藏在假象背後的真實人性。」

蔣欣在《暗戀者的救贖》看似想介入王珞丹婚姻其實別有用心。（CATCHPLAY+提供）蔣欣在《暗戀者的救贖》看似想介入王珞丹婚姻其實別有用心。（CATCHPLAY+提供）

該劇故事由一樁看似無關的女高中生命案展開，卻意外扯出俞笑（王珞丹 飾）與富商丈夫朱鶴（黃宗澤 飾）婚姻中不為人知的裂痕。王珞丹與黃宗澤這對「假面夫妻」的對手戲尤其引人入勝，男主角黃宗澤此次徹底撕掉男神標籤，挑戰極具爭議的腹黑角色，他表面對妻子百般呵護，背後卻是精心佈局的情感蠶食，他以皮笑肉不笑的「窒息系」演技，完美演繹何謂「以愛為名的牢籠」

《暗戀者的救贖》以一起女高中生命案意外揭開王珞丹不為人知的過往創傷。（CATCHPLAY+提供）《暗戀者的救贖》以一起女高中生命案意外揭開王珞丹不為人知的過往創傷。（CATCHPLAY+提供）

王珞丹、黃宗澤劇中從甜寵假象瞬轉為威脅對峙，令全劇充滿懸疑感與壓迫感！這場心機算盡的博弈，不單是一場燒腦推理，更是對現代親密關係的深刻控訴，直視婚姻中最殘酷的權力遊戲，引發觀眾廣大共鳴。

袁弘在在《暗戀者的救贖》飾演警探，不顧一切追尋女高中生之死的真相。（CATCHPLAY+提供）袁弘在在《暗戀者的救贖》飾演警探，不顧一切追尋女高中生之死的真相。（CATCHPLAY+提供）

《暗戀者的救贖》3月25日於CATCHPLAY+上架，劇情描述俞笑（王珞丹 飾）的幸福生活因為一名女高中生命案掀起風暴，警察宋誠（袁弘 飾）發現她與一樁舊案存在關聯，而丈夫朱鶴（黃宗澤 飾）的完美形象背後，也逐漸浮現與案件相連的蛛絲馬跡。當俞笑遇見神祕女子安妮（蔣欣 飾），塵封多年的愛、謊言與創傷被迫揭開。

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