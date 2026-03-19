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「TAIWAN」寫進TWICE官方！子瑜登場+大巨蛋開唱 粉絲喊：歷史性一刻

南韓人氣女團TWICE 22日起連續三天攻佔台北大巨蛋開唱。（Live Nation Taiwan提供）南韓人氣女團TWICE 22日起連續三天攻佔台北大巨蛋開唱。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓人氣女團TWICE自22日起連續三天攻佔台北大巨蛋開唱，這波熱潮不只在演唱會現場，還一路延燒到台灣街頭的便利商店。

最讓粉絲暴動的關鍵，是TWICE官方社群釋出由台灣成員周子瑜擔任7-ELEVEN品牌大使的宣傳內容，文案清楚寫下「TAIWAN」，瞬間引爆討論。有網友直呼：「第一次看到官方這樣寫！」甚至有人形容是「歷史性一刻」，在社群上掀起熱烈關注。

TWICE官方帳號曬出子瑜聯名宣傳照，清楚寫著TAIWAN字樣。（翻攝自X）TWICE官方帳號曬出子瑜聯名宣傳照，清楚寫著TAIWAN字樣。（翻攝自X）

這波「星級饗宴」台韓聯名企劃，直接把周子瑜的高人氣轉化成最貼近日常的應援方式；粉絲不只去演唱會追星，還能走進超商就看到她的身影，從商品包裝到宣傳視覺，全都被子瑜攻佔。對不少ONCE（粉絲名）來說，這不只是聯名活動，而是「台灣主場感」的氛圍感。

隨著TWICE即將登上台北大巨蛋開唱，這場巡演也被視為韓流指標級事件；3天3場的規模，不僅展現女團王者的號召力，更讓台灣再次成為亞洲巡演的重要一站。

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