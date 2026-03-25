清明「先祭祖、再補運」！12生肖運勢大洗牌

清明祭祖求轉運，命理老師提醒：「補運」並非等待奇蹟，而是主動將自己調整到「好運最容易發生」的頻率上。（圖／Gemini）

〔娛樂頻道／綜合報導〕現代人工作忙碌，一般人大多從春分後到清明這段期間，就開始開排祭祖掃墓事宜，按台灣習俗，除了親人過世第一年（新墳）應在清明前完成掃墓，第二、三年起就可以遵循俗例，「清明前、後十天」都是表達慎終追遠之意的吉日。

命理老師林霖提醒，在這波清明前的能量轉換中，應定位為「結構修正」與「蓄能沉澱」──先穩住，再向前；先補強，再突破。除了在祭祖時祈求祖先庇佑，透過內在狀態的調整與外在行動的補強，使個人磁場與宇宙運行節奏達到共振，更為重要！所謂清明「補運」，並非等待奇蹟，而是主動將自己調整到「好運最容易發生」的頻率上。

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以下，林霖老師特別針對12生肖的現階段運程，各別指出「補運」方向與最強行動重點：

➤鼠｜重整節奏，專注目標

．運勢重點：容易出現精神鬆散或拖延狀態；機會其實存在，但需要主動把握。

．補運行動：提升效率與專注度，將注意力放回目標，而非停留在舒適圈。只要恢復積極節奏，運勢自然回升。

➤ 牛｜穩固根基，長遠布局

．運勢重點：此時適合專注於自身發展與基礎建設。過度分心或為他人操心，反而會消耗能量。

．補運行動：打好事業地基。運勢關鍵在於穩健累積，短期或許看不到成果，但未來高度取決於現在的基礎。這是一個默默耕耘的黃金期。

➤ 虎｜貴人助力，展現實力

．運勢重點：整體氣勢上升，容易獲得機會與支持。保持正向態度，更能延續好運。

．補運行動：把握曝光與表現機會。補運方式在於多行善、多助人，讓能量流動形成良性循環。只要保持謙遜與穩定，發展空間將持續擴大。。

➤兔｜突破心魔，競爭力UP

．運勢重點：環境變動加快，若停留在原有思維，將難以適應新的局勢。

．補運行動：學習與升級。補運方式在於進修、接觸新知識或新技術。勇於突破自我限制，才能在新舞台站穩腳步。

➤ 龍｜積極衝刺，注意平衡

．運勢重點：此階段事業動能強，工作機會增加，但壓力同步上升。

．補運行動：效率提升。補運方式在於調整生活節奏，避免長期高壓狀態。若能兼顧身心健康，發展將更持久。

➤蛇｜外部發展，人脈拓展

．運勢重點：此時外出運旺，跨區合作或新環境接觸機會增加。

．補運行動：建立貴人關係。補運方式在於真誠交流，提升信任感。人際品質將直接影響未來發展。

➤馬｜理性理財，避免衝動

．運勢重點：此階段容易因情緒或犒賞心理增加支出。

．補運行動：財務規劃。補運方式在於建立預算與儲蓄觀念。穩定金流，是整體運勢提升的重要基礎。

➤羊｜穩定心念，減少比較

．運勢重點：容易受外界資訊影響而產生焦慮與比較心理。

．補運行動：專注自身成長。補運方式在於減少無謂資訊干擾，將注意力放回自身優勢。內心穩定，外在發展才會順利。

➤猴｜專業升級，實力優先

．運勢重點：社交活動增加，但真正帶來成長的是專業能力。

．補運行動：強化核心技能。補運方式在於提升不可取代性。當能力夠強，自然吸引機會。

➤雞｜蓄積實力，靜待時機

．運勢重點：最近不宜急於競爭或表現過度。

．補運行動：內在充實。補運方式在於學習與累積。實力未成熟前，穩定前進比急速突破更重要。

➤狗｜長遠規劃，理性決策

．運勢重點：適合進行中長期布局，而非短線操作。

．補運行動：策略思考。補運方式在於深入研究與審慎判斷。眼光放遠，收穫才會穩定。

➤豬｜適應調整，以柔化解

．運勢重點：可能面臨新任務或角色改變。

．補運行動：提升適應力。補運方式在於持續練習與耐心調整。遇到挑戰時，以柔軟態度應對，將能順利度過轉換期。

林霖老師分析12生肖在春分後到清明前的運勢重點與補運提點。（林霖老師提供）

【達人 林霖老師小檔案】

．專長：前世今生、靈通算命、風水、法會科儀

．經歷：命運好好玩節目專職老師、生活有夠讚專職命理老師、女人要有錢命理特別來賓、新聞面對面命理特別來賓、新聞挖挖挖民俗專家、中天沈春華LIFE秀節目民俗專家、台中市星相易理堪輿協進會副理事長、台中市五術教育協會常務理事、中華民國紫微斗數協會講師暨第一屆常務理事

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