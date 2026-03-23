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娛樂 最新消息

TVBS傳2波裁員百人 再爆恐有下一波

TVBS近期屢傳裁員，受到電視界高度關注。（資料照，記者陳奕全攝）TVBS近期屢傳裁員，受到電視界高度關注。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕TVBS近期陸續傳出大規模人力縮編，電視圈盛傳資遣名單涵蓋攝影、SNG工程及駐地記者，並已於3月1日生效，更有一說已裁員2波共百人，近日裁員潮恐怕還有下一波。

成立於1993年的TVBS，早在去年3月就傳出裁員，《鏡週刊》報導，今年2月第2波裁員45人，其中還有開台時期就加入的元老級員工；報導指出，T台2波裁員人數已逼近百人，近日再爆還有第3波，且是較為高階的管理職員工，內部人心惶惶。

面對裁員傳聞，TVBS昨發布聲明，表示目前媒體產業正面臨前所未有的結構性變革，在市場競爭與科技演進的雙重壓力下，公司必須做出陣痛轉型，為了提前布局未來、強化競爭力，才針對人力結構與職能配置進行「必要調整」，以提升營運效率。

TVBS在聲明中表示：「對於在調整過程中受到影響的同仁，我們深表感謝，誠摯感謝他們多年來的專業付出與貢獻，並致上最深的敬意。」強調公司整體營運依舊穩健，會以審慎務實的態度朝長期成長目標推進。

相關新聞：TVBS驚傳大規模裁員！員工淚訴「主管霸凌」 公司首發聲

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