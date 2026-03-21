自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

安海瑟薇首開Threads被台灣人攻陷！蔡英文3符號回應逼瘋網友

安海瑟薇最近開設Threads帳號。（美聯社）安海瑟薇最近開設Threads帳號。（美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕好萊塢女星「Anne Hathaway」安海瑟薇最近開設Threads帳號，殊不知Threads被戲稱是「台灣最大社群」，立刻湧入許多台灣網友朝聖，連前總統蔡英文都留言歡迎，引發熱烈討論。

蔡英文卸任後，積極在Threads上與網友互動。（本報資料照）蔡英文卸任後，積極在Threads上與網友互動。（本報資料照）

蔡英文自卸任之後，更加積極在Threads上與網友互動，被粉絲笑說「這麼閒要不要來選總統」，沒想到蔡英文到處海巡，還巡到安海瑟薇開啟的新的帳號。

安海瑟薇的貼文，釣出蔡英文留言。（翻攝自Threads）安海瑟薇的貼文，釣出蔡英文留言。（翻攝自Threads）

安海瑟薇今天發文曬出「揮手」、「針」、「線」等3個表情符號，吸引超過20萬人按讚，不過由於安海瑟薇發出「針」、「線」，台灣網友笑說，「我以為安海瑟薇在說真羨慕」、「我也是…」、「我本來要猜針線情，對不起～」。順著台灣網友「美麗的誤會」，「活網仔」蔡英文留言現身，除了回覆「All Taiwanese people welcome you.（所有台灣人都歡迎妳）」之外，還真的曬出「針」、「線」、「木頭」等3個表情符號，念起來剛好就是「真羨慕」。

網友紛紛笑說，「安海瑟薇看留言會一頭霧水…為什麼那麼多台灣人來留言，原來是台灣總統帶來的」、「不可能欸，小英你不要這樣」、「瘋掉again」、「不可能欸，小英也跟到安海瑟薇」、「這串一定要留個言，坐等安海瑟薇發現這裡有位前總統在玩threads玩得出神入化」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中