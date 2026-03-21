安海瑟薇首開Threads被台灣人攻陷！蔡英文3符號回應逼瘋網友

安海瑟薇最近開設Threads帳號。（美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕好萊塢女星「Anne Hathaway」安海瑟薇最近開設Threads帳號，殊不知Threads被戲稱是「台灣最大社群」，立刻湧入許多台灣網友朝聖，連前總統蔡英文都留言歡迎，引發熱烈討論。

蔡英文卸任後，積極在Threads上與網友互動。（本報資料照）

蔡英文自卸任之後，更加積極在Threads上與網友互動，被粉絲笑說「這麼閒要不要來選總統」，沒想到蔡英文到處海巡，還巡到安海瑟薇開啟的新的帳號。

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安海瑟薇的貼文，釣出蔡英文留言。（翻攝自Threads）

安海瑟薇今天發文曬出「揮手」、「針」、「線」等3個表情符號，吸引超過20萬人按讚，不過由於安海瑟薇發出「針」、「線」，台灣網友笑說，「我以為安海瑟薇在說真羨慕」、「我也是…」、「我本來要猜針線情，對不起～」。順著台灣網友「美麗的誤會」，「活網仔」蔡英文留言現身，除了回覆「All Taiwanese people welcome you.（所有台灣人都歡迎妳）」之外，還真的曬出「針」、「線」、「木頭」等3個表情符號，念起來剛好就是「真羨慕」。

網友紛紛笑說，「安海瑟薇看留言會一頭霧水…為什麼那麼多台灣人來留言，原來是台灣總統帶來的」、「不可能欸，小英你不要這樣」、「瘋掉again」、「不可能欸，小英也跟到安海瑟薇」、「這串一定要留個言，坐等安海瑟薇發現這裡有位前總統在玩threads玩得出神入化」。

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