BTS光化門開唱僅4.2萬人朝聖！JIMIN快哭：終於見到ARMY了

「BTS」防彈少年團今天在光化門廣場舉行演唱會，7人一字排開登場，立刻讓粉絲飆淚。（翻攝自Netflix提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓團體「BTS」防彈少年團暌違3年9個月回歸，今天（21日）正式合體，於光化門廣場舉行《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》，並透過Netflix向全球190個國家進行現場直播，7人一登場立刻掀起全場震耳欲聾的尖叫聲，隊長RM登高一呼：「我們終於來了！」

「BTS」防彈少年團。（翻攝自Netflix提供）

BTS昨天推出第5張正規專輯《Arirang》，首日專輯銷量就達到398萬張，萬眾矚目的演唱會在今天晚間7點準時開始，7名成員一字排開亮相，現場來自海內外的ARMY（粉絲名）熱情歡呼，終於等到他們全員退伍，感慨萬千。BTS開場就接連演唱新歌《Body to Body》、《Hooligan》、《2.0》，代表作《Butter》、《MIC Drop》更是嗨到不行。

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「BTS」防彈少年團JIMIN看到粉絲出現在眼前，心情十分激動澎湃。（翻攝自Netflix提供）

大哥JIN有感而發，稱跟成員們聚在一起可能要追溯到好幾年前的釜山，「其實我們站在這裡有很多擔憂，謝謝大家迎接著我們。」JIMIN則表示：「各位ARMY！終於見到大家了，有點想要哭，我們7個人可以在光化門廣場合體，現場還能被填滿，真的是非常感謝。」SUGA則認為，能夠在充滿歷史意義的光化門廣場演出是一種榮幸，V也很認同SUGA的說法，稱能夠在這麼特別的場地回歸，真的很新鮮，「不只在現場，在線上觀看的觀眾，你們久等了！不管你們在哪，希望能將我們的心意傳達出去。」

「BTS」防彈少年團隊長RM帶著腳傷上陣，有一半時間是坐著演唱。（翻攝自Netflix提供）

j-hope感謝粉絲們的等待，隊長RM看著眼前場景感嘆「看看這裡」，並歡迎現場觀眾、線上的網友一起加入同歡，並大喊「Finally Here！」宣告BTS正式回歸。值得一提的是，RM日前於演唱會彩排時腳扭傷，必須打石膏休養兩個禮拜，他今天有一半的時間是坐著演唱，跳舞部分由另外6位成員負責，不過簡單的走動以及律動，RM還是辦得到，盡可能與隊友們在一起，十分敬業。

「BTS」防彈少年團在光化門廣場火力全開。（翻攝自Netflix提供）

演出尾聲，V先是口誤說「最後一次表演」，後來稱是因為太緊張講錯話，表示暌違4年回來，怎能是最後一次表演？他表示：「一直想著『好想要表演』、『好想要表演』，現在看到ARMY站在眼前，我真的覺得好感動。」隊長RM則引用新歌《SWIM》，希望粉絲與他們一起「Keep Swimming」，柾國強調：「我們7個人不管何時都是一心的，知道嗎？」他們最後以《Dynamite》、《Mikrokosmos》為此次免費演唱會畫下句點。事前預估會有26萬人朝聖，因此出動7000名警力戒護，不過韓媒稍早即時報導，現場人數大約為4.2萬人，遠低於預期，倒是跌破不少人眼鏡。

「BTS」防彈少年團演唱會原本預計會湧入26萬人，韓媒今天統計大約只有4.2萬人，遠低於預期。（翻攝自Netflix提供）

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