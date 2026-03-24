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師徒撕破臉？鄭進一狠噹澎恰恰 起身走人沒在管

小禎、黃嘉千、黃鐙輝在《坐吧！聊聊》組成「禎輝黃」。（記者陳奕全攝）小禎、黃嘉千、黃鐙輝在《坐吧！聊聊》組成「禎輝黃」。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立都會台將於4月6日推出全新實境訪談節目《坐吧！聊聊》，由小禎、黃嘉千與黃鐙輝聯手主持。今（26）日記者會上，三人宣布將挑戰「全無腳本」的沉浸式訪談，打造如酒吧般放鬆的空間。黃嘉千睽違十多年重拾主持棒，笑稱三人組合叫「禎輝黃」，要挖掘大咖藝人螢幕後最真實的人生劇場。

黃嘉千睽違10年回歸主持，小禎爆溫嵐反差萌狂叫姐。（記者陳奕全攝）黃嘉千睽違10年回歸主持，小禎爆溫嵐反差萌狂叫姐。（記者陳奕全攝）

《坐吧！聊聊》主打「不宣傳、不設限」，第一季陣容橫跨歌壇與影視圈，包含樂壇教父巫啟賢、影后楊謹華、金曲天后艾怡良、溫嵐、戴愛玲等。小禎透露，節目會根據來賓特質調整氛圍，三位主持人則像「聯合國料理」：黃鐙輝是日式、黃嘉千是中式、小禎是美式，「來賓是什麼菜，我們就端什麼盤子。」

目前已錄製完多集，小禎對澎恰恰的造訪印象最深。（記者陳奕全攝）目前已錄製完多集，小禎對澎恰恰的造訪印象最深。（記者陳奕全攝）

目前已錄製完多集，小禎對澎恰恰的造訪印象最深，坦言看著澎恰恰平靜地掏心掏肺到掉淚，讓現場主持人都相當心疼；此外，久未露臉的鄭進一更在現場展現「倒轉寫書法」的神技，並落款送給主持人。小禎也觀察到澎恰恰對師父鄭進一極高的尊重，即便錄影時不斷被「鐺」，仍展高EQ。鄭進一還被爆中斷錄影離場，後來才揭露原來是內急，全場虛驚一場。

小禎也聊到錄製溫嵐、桑布伊與戴愛玲那集玩得超開心，原來溫嵐那麼可愛，她錄影當天一直叫小禎「姐」，後來查了才發現自己年紀比他大。黃嘉千說： 「以前覺得溫嵐有防禦心，聊過後發現她非常熱情，還帶我們一起跳舞。這節目讓我們看到藝人很不一樣的一面。」

黃鐙輝表示《坐吧！聊聊》，不是傳統訪談，是一場真實的實境秀。（記者陳奕全攝）黃鐙輝表示《坐吧！聊聊》，不是傳統訪談，是一場真實的實境秀。（記者陳奕全攝）

黃鐙輝也強調節目最大特色是「真」。我們打破以往節目的流程訪綱，沒劇本，永遠不知道下一步要幹嘛，各司其職但充滿隨興感。

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