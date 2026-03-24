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川普一句話害慘她 反指標女神剛停損「秒噴1200點」崩潰

被網友認證為「反指標女神」的巴逆逆。（翻攝自臉書）被網友認證為「反指標女神」的巴逆逆。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）昨（23）日宣布暫緩對伊朗電力基礎設施的攻擊，並釋出5天緩衝期，啟動談判。被網友認證為「反指標女神」的巴逆逆透露，自己抵達日本後，剛落地打開手機就看到比特幣上漲，又聽到川普暫緩攻擊，傻眼直呼：「我的白銀白白虧損20％」。

網友聽到她這麼說，忍不住笑翻：「反指標果然就是神。」

巴逆逆知道自己的白銀虧錢主動賣出時，傳來川普暫緩攻擊消息。（翻攝自臉書）巴逆逆知道自己的白銀虧錢主動賣出時，傳來川普暫緩攻擊消息。（翻攝自臉書）

巴逆逆表示，自己一飛到日本福岡，剛下飛機就發現投資的白銀竟然「白白停損了？」她透露，早上才剛停損（當虧損達到某個程度時主動賣出，以避免損失擴大），沒想到一到日本夜盤就大漲1200點，讓她的停損瞬間變成笑話。她還假裝生氣說：「最好給我繼續跌。」

「反指標女神」巴逆逆23日飛往日本福岡，她發文表示：「剛下飛機川普就TACO了？我的白銀白白停損了？」她透露，當天早上才停損，沒想到當晚7點抵達日本，7點05分夜盤竟大漲1200點，「我今天的停損要成為笑話了嗎……最好給我繼續跌！」

網友笑稱巴逆逆是同時打敗華爾街跟台股的人。（翻攝自臉書）網友笑稱巴逆逆是同時打敗華爾街跟台股的人。（翻攝自臉書）

巴逆逆投資比特幣時碰上川普釋出「要打仗」消息；投資白銀又遇到川普改口啟動對伊朗談判。她無奈表示：「我還能說什麼？」之後更開玩笑說：「我也希望他（川普）可以早點告訴我他的計畫，那我今天就不用停損了。」

她透露，這波操作中白銀虧損約20%，最終選擇認賠出場，「我守銀不對，我這樣賣銀也錯了嗎？」

貼文一出，網友紛紛笑喊：「原來是女神離開台灣，難怪噴」、「您真的不開廟嗎？右邊龍柱我捐了」、「妳休息吧，別殘害台股」、「妳幾號回來」、「到底是怎麼做到的？我真的很好奇，一個人可以控制整個戰爭跟股市」。

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