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娛樂 最新消息

柯一正不滿賓士擋道「砸車、踩引擎蓋」 深夜982字痛訴心聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕導演柯一正2024年底在住家車庫前發現遭人停車，擋住車輛出入，一時氣憤持金屬拒馬敲打該車車門，甚至跳上引擎蓋洩憤。台北地檢署近日偵結，認為監視器清楚拍下柯一正毀損車輛時的畫面，依涉犯毀損罪，將他起訴。他20日深夜在臉書稱前日因停車砸車事件成為新聞，浪費社會資源實感抱歉，但他認為諸多描述、臆測不一定是事實，並以982字、用他自己的立場親自還原整起事件經過，強調願意負起賠償責任，但也質疑對方調解態度不佳，讓案件陷入僵局。

柯一正踹車其實有隱情。（資料照，記者王文麟攝影）柯一正踹車其實有隱情。（資料照，記者王文麟攝影）

柯一正表示住家約50公尺外即有大型公有停車場，但一輛「大B」轎車卻經常違規停在他車庫前，甚至因車身過長，堵住正門出入口，只留下狹小縫隙勉強通行，讓他長期困擾。他指出，對方雖在車上留有電話，但字體極小，連戴眼鏡都難以辨識，根本無法即時聯繫移車，「我想怎麼會有這麼不尊重別人的人。」

事發當晚9點多，柯一正因急需外出取物，卻發現車庫再度被堵死。他拿手電筒照車內卡片並撥打電話，卻無人接聽；嘗試搖車希望觸發警報也未果。他無奈表示，除非搬凳子才能爬上引擎蓋，否則根本無法進一步處理，「不然畫面應該會變成一個快80歲的老人站在車上跳。」最終，他氣憤之下以告示牌撞擊車側3下，強調並未刮傷車輛，「若有刮痕應是舊傷」，但也坦言知道必須為損壞負責。

警方介入後，柯一正全數坦承行為，案件隨後進入法院審理。他表示，庭上已明確表達願意賠償，並同意進入調解程序，對方車主亦表示願意調解。

柯一正跳上引擎蓋被清楚拍下。（記者姚岳宏翻攝）柯一正跳上引擎蓋被清楚拍下。（記者姚岳宏翻攝）

不過，柯一正稱雙方約定至區公所進行調解時，對方以塞車為由遲到約40分鐘，期間多次來電表示，可能無法準時抵達或要求等待。他表示，自己已提前抵達並願意等候，希望盡快解決問題，但對方到場後開口即要求11萬元賠償，且未提出任何維修報價單，並堅持「一毛不能少」，讓調解當場破局。

柯一正質疑對方並無誠意調解，甚至懷疑整起過程「設局」，認為對方可能刻意拖延時間，營造他不願調解的印象。他指出，自己當天搭乘計程車前往區公所一路順暢，質疑對方所稱塞車情況不合理，「從台北任何角落過來都不用40分鐘」。

對於自身行為，柯一正坦言砸車確實不對，但也直言，長期遭遇違停與不尊重他人時間與空間的行為，令人難以忍受，「總要有方法讓這樣的人知道界線」。目前案件仍待後續司法程序釐清與處理。

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