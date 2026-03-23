翁鈺鈞與「他」互動全曝光 ！緋聞男友許志豪不忍了「瞞我多久」

〔記者張釔泠／台北報導〕自《超級紅人榜》一路闖關、累積20關衛冕實力的翁鈺鈞，即將推出第二張專輯《偷偷藏入心》，日前舉辦新歌發表會，邀來蔡昌憲驚喜現身合唱新歌《檸檬愛玉》，將氣氛推向高潮，現場互動同樣亮點不斷，緋聞男友許志豪竟問：「跟蔡昌憲合唱這件事情到底瞞了我多久，但這首歌的確是你們兩個來唱最適合！非常棒！」

許志豪（右一）現身力挺翁鈺鈞。（三立電視藝能中心提供）

翁鈺鈞分享，此次專輯以「緣始」為核心概念，將一路走來與粉絲、生活與人際之間的每一段相遇轉化為創作起點，「從每一次見面開始，都是很珍貴的緣分。」

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專輯另一大亮點，是與蔡昌憲首度合作合唱《檸檬愛玉》。翁鈺鈞表示，兩人認識超過五年卻從未正式合作，這次終於成真，也讓她格外期待。她也笑說錄音過程「其實非常崩潰」，因為合音設計複雜、沒有明確區分主副旋律，難度大幅提升，兩人甚至錄到「不知道自己唱到哪裡」，過程既困難又充滿趣味，也成為難忘的回憶。

翁鈺鈞與蔡昌憲合唱《檸檬愛玉》掀高潮。

（三立電視藝能中心提供）

此次新歌發表會不僅展現音樂成果，也凝聚來自前輩與粉絲的支持力量。翁鈺鈞表示，從《超級紅人榜》比賽時期一路走來，老師與前輩的鼓勵與指導至今仍深深影響著她，也成為持續前進的重要動力。于美人在現場表示：「翁鈺鈞是我們紅人榜的家人，今天真的很驕傲，見證台灣台語歌壇實力女歌手的誕生。」翁鈺鈞也特別提到于美人，感謝對方為她開啟海外演出的機會，讓她有更多舞台被看見，並笑說：「也謝謝美人姐送我很多華麗戰服，讓我每一次上台都更有自信。」互動溫馨。

翁鈺鈞相隔兩年推出新專輯。（三立電視藝能中心提供）

翁鈺鈞寵粉後送上禮。（三立電視藝能中心提供）

許常德則祝福她「永遠樂在工作」，製作人荒山亮也坦言：「其實我也很緊張，這張專輯製作前後差不多兩年，今天算是正式驗收，希望大家會喜歡。」此外，她也表示，這張專輯能順利完成，要特別感謝製作人荒山亮與音樂團隊的努力，以及粉絲一路以來的支持與贊助，讓她能更安心地完成專輯。展望2026年，翁鈺鈞表示，希望透過更多演出讓更多人聽見專輯，也會持續精進自己，開拓更多音樂可能。

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