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娛樂 最新消息

（直擊）TWICE慶功現身金豬食堂 300粉無聲守候成最暖一幕

Momo（左）、娜璉前往「金豬食堂」舉行慶功宴。（記者王文麟攝）Momo（左）、娜璉前往「金豬食堂」舉行慶功宴。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕台北大巨蛋連3天被TWICE炸翻，最終場不只ONCE（粉絲名）情緒滿點，連下班後的「慶功行程」都成為粉絲另一場隱藏版高潮。

定延戴著口罩低著頭前往慶功。（記者王文麟攝）定延戴著口罩低著頭前往慶功。（記者王文麟攝）

在演唱會劃下句點後，TWICE一行人火速轉場，直奔台北人氣燒肉店「金豬食堂」舉行慶功宴。其實店家早在19日就神秘宣布包場，讓粉絲瘋狂猜測「是不是她們要來」，結果22日晚間答案揭曉，約9點51分，3輛保母車低調抵達，現場瞬間屏息以待。

子瑜戴著帽子低調入店。（記者王文麟攝）子瑜戴著帽子低調入店。（記者王文麟攝）

現場近300名粉絲早已守候在此，卻幾乎零尖叫失控場面。其中子瑜戴著帽子低頭進場、Sana小跑步「滑進」店內、Mina戴著口罩現身時，粉絲們只是輕聲呼喚名字、默默揮手，氣氛克制又溫柔。

Mina戴著口罩現身。（記者王文麟攝）Mina戴著口罩現身。（記者王文麟攝）

志效戴著墨鏡現身。（記者王文麟攝）志效戴著墨鏡現身。（記者王文麟攝）

Sana小跑步「滑進」店內。（記者王文麟攝）Sana小跑步「滑進」店內。（記者王文麟攝）

而就在幾小時前，大巨蛋內還上演著完全不同的情緒風暴。終場演出進行不到一半，子瑜在舞台上情緒潰堤，一度淚流不止。她原本試圖用太陽眼鏡遮掩情緒，卻又拿下來面對觀眾，升降台上那一刻，全場4萬名ONCE齊聲呼喊「周子瑜」，聲浪幾乎掀翻場館。

相關新聞：淚崩大巨蛋！子瑜撐不住了…一句話全場潰堤 4萬人這招替她打氣

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