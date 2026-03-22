完勝主角？《逐玉》「謝征舅舅」帥上熱搜 與霍建華、鍾漢良並列「天涯四美」

〔記者李紹綾／台北報導〕張凌赫、田曦薇主演的愛奇藝古裝劇《逐玉》，開播以來聲勢銳不可擋，相關片段頻頻登上熱搜榜單，加上副線角色各具魅力、配角陣容亮眼，被網友盛讚為「完顏團」，也讓《逐玉》成為近期聲量表現最為突出的古裝劇。

孔雪兒（右）、鄧凱在《逐玉》上演強制愛。（愛奇藝國際站提供）

《逐玉》副線角色同樣話題十足，其中，俞淺淺跟「齊旻」（鄧凱 飾）的「不齊而俞」CP，以強烈的情感張力成功殺出重圍，帶有強制愛色彩的關係設定引發熱議，尤其劇中鴛鴦浴連續3次狂吻的橋段，更因情緒濃烈、性張力十足，成為觀眾熱議的名場面之一。

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孔雪兒在《逐玉》飾演「俞淺淺」。（愛奇藝國際站提供）

兩人近日受訪，談及被觀眾稱為純恨賽道代表，孔雪兒笑稱，其實不太準確，直言俞淺淺並不愛齊旻，但鄧凱補充，齊旻對俞淺淺的情感始終是愛，只是他的愛的方式像恨，並形容這段感情可用「他逃我追、插翅難飛」來概括，結合強制愛、帶球跑等多種戲劇元素。

鄧凱（左）在《逐玉》對孔雪兒（右）上演強制愛。（愛奇藝國際站提供）

鄧凱在《逐玉》飾演「齊旻」。（愛奇藝國際站提供）

鄧凱進一步解析角色內心，他表示，齊旻其實是把俞淺淺視為生命中的一束光，即使對方不斷逃離，他仍試圖以各種方式留住她，「他是痛苦的，但又無法放手」。孔雪兒笑說：「我很喜歡鄧凱發怒時的嗓音，而且他演齊旻的時候眼睛總是紅紅的，很為角色加分。」

田麗在《逐玉》飾演「安太妃」。（愛奇藝國際站提供）

《逐玉》的演員陣容被網友盛讚為「完顏團」，飾演「安太妃」的田麗依舊凍齡亮眼，而飾演謝征舅舅的嚴屹寬，更是與霍建華、鍾漢良、喬振宇被譽「天涯四美」（風格獨特的古裝美男角色）代表之一，無論主角或配角皆具高顏值和強烈存在感，為作品增添更多看點。

嚴屹寬在《逐玉》飾演謝征的舅舅「魏嚴」。（愛奇藝國際站提供）

隨著後續劇情展開，長玉即將得知自己父親的真實身分，她和謝征之間的關係也面臨新的考驗，兩人要如何在情感與現實間做出取捨，緊抓觀眾視線，《逐玉》正在愛奇藝國際版熱播中。

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