清明財運大洗牌 5生肖祖宗保佑開心發財

清明節是「陰氣退散、陽氣升發」的財富轉折點，有5生肖財運特別旺。（資料照，記者李容萍攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年清明節落在4月5日，除了掃墓祭祖外，小孟塔羅雲蔚老師指出，這段期間也是「陰氣退散、陽氣升發」的財富轉折點。隨著大地回春，雲蔚老師表示，對於「直覺敏銳」、「執行力紮實」的人來說，是最佳的招財時機。以下為清明節氣財運最旺的5生肖。

▲第5名 龍

生肖龍的人天生自帶「不甘平凡」的霸氣。清明節氣陽氣上升速度快，屬龍的人如魚得水。這段時間容易吸引大咖貴人，可能在一場簡單的聚會中出現。屬龍的人自然而然展現出的自信與專業，將獲得賞識，進而接下重要案子。

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屬龍的財運來自「名聲」，只要勇於站上舞台展現才華，財富就會隨聲望水漲船高。勇於表現，就是最強後盾。

▲第4名 鼠

屬鼠的人在清明節氣腦袋運轉速度達到巔峰，對環境變化也更加敏感。當別人還在規劃休閒活動時，屬鼠的人已提前嗅到商機。清明節的「清澈與明亮」，讓觀察力更加敏銳。

從小變化推算出大財運，屬鼠的人不必過度勞力打拚，只要掌握資訊差與提前布局，就能穩定獲利。

▲第3名 蛇

生肖蛇的人在清明節氣展現出驚人的冷靜。憑藉理性與判斷力避開風險，面對市場誘惑或他人衝動投資時，仍能保持旁觀者的清醒，精準分辨機會與陷阱。

財運來自「精準度」，不隨波逐流反而更容易勝出。這段期間適合處理複雜財務、合約或資產配置，在混亂中守住最大利潤。

▲第2名 牛

生肖牛的人在清明節氣財運如同「領紅包」，過去的努力逐漸開花結果。清明既是播種的時節，也是檢視成果的時刻。腳踏實地、不投機取巧的特質，讓屬牛者在穩定成長中更具優勢。

透過長期累積，原本卡住的資金或長線投資將迎來轉機，可望苦盡甘來。

▲第1名 狗

生肖狗的人是12生肖中最勤奮的財富守護者。清明時節帶來新氣象，屬狗者往往能比競爭對手更早察覺商機，加上對細節與數字的敏銳度，在商務合作與談判中更容易搶占先機。

透過「細膩服務」與「積極態度」累積財富，清明期間將有更多合作機會出現，記得保持專業與熱誠。

☆民俗說法僅供參考☆

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