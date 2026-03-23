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娛樂 日韓

藤木直人放生孩子畢業典禮 秒選工作挨酸：這爸爸不及格

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本男星藤木直人近來在直播節目《旅サラダ》中透露，錯過了孩子的畢業典禮，一句輕描淡寫的發言，意外點燃全網情緒。

藤木直人將工作擺第一，連孩子的畢業典禮都選擇缺席。（翻攝自X）藤木直人將工作擺第一，連孩子的畢業典禮都選擇缺席。（翻攝自X）

事情發生在節目開場，藤木先是溫和分享：「今天是孩子畢業典禮。」但下一句表示「不過我沒有參加。」原因很簡單，表示因為剛好撞到直播工作。

藤木直人2005年和圈外女性結婚，育有3名子女；他在節目中「缺席孩子畢業典禮」的發言播出後，留言區分成兩派，有人肯定他「工作責任感很強」、「這是一種專業」，但反對派則表示「畢業典禮只有一次耶」、「節目可以補，孩子的回憶不行」，甚至有人直言：「做這種選擇會後悔吧？這爸爸看來不太及格。」

事實上，日媒報導，近年藝人選擇「家庭優先」越來越多，包括為孩子請假、為學校活動遲到、直接缺席節目等，逐漸形成一種新共識，原因不外乎是「家人比通告重要」。但在這股風潮下，藤木選擇不請假、不缺席，將工作放第一，因此引發更大討論。雖然此事在日網引發熱議，不過有網友總結：「工作可以重來，但孩子的那一刻不會再有第二次。」

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