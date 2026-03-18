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娛樂 最新消息

同星座性格大不同？12星座也分型號「一張表」看穿身邊人真面目

就像同一個牌子有不同型號之別，12星座的性格和命運也因此出現不一樣的走勢。（圖／Gemini）就像同一個牌子有不同型號之別，12星座的性格和命運也因此出現不一樣的走勢。（圖／Gemini）

〔娛樂頻道／綜合報導〕你跟一個人聊天聊一聊，突然發現：「欸我們同星座！」照理說應該很有共鳴對不對？結果你心裡想的卻是「真假？你跟我同星座？」忍不住開始質疑「星座是不是根本就不準」？

為什麼明明同個星座，性格命運卻大不同？星座專家「安德魯的賤聲房」指出，核心差異在於「出生月份與日期」的微調（星座交界），讓性格產生了「初階版」、「純種版」與「進化混血版」的差異。

換句話說，就像「同一個牌子，但有不同型號。」每個星座依據日期可細分為三階段：被前一個星座影響的「混合性格」、最典型的「純種性格」，以及被受後一個星座影響的「預演性格」。

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【火象星座：行動派的進化論】

火象（牡羊、獅子、射手）的核心就是：先做了再說。但根據出生月份，這股「衝勁」會產生變異，有的叫執行力，有的叫沒帶腦。

同星座性格大不同？12星座也分型號「一張表」看穿身邊人真面目

♈牡羊座

．3月下旬：帶了點魚腥味的羊！

受到雙魚座尾巴的影響，這群羊沒那麼硬。特徵是嘴巴噴火，心裡流淚。他會一邊罵你爛透了，一邊幫你把爛攤子收好。

．4月上旬：追求速度與當下的純種過動羊！

這是牡羊座的完全體，邏輯很簡單「現在、立刻、馬上」。跟他當朋友心臟要強，因為他的辭典裡沒有「規劃」這兩個字。

．4月中旬：具爆發力與精算性格的戰鬥羊！

受金牛座影響，衝之前會先看紅綠燈。外表看起來很火熱，但其實在計算投報率。他們在職場上最可怕，因為他們既有牡羊的爆發力，又有金牛的耐力。

♌獅子座

．7月下旬：內建母愛的國王

帶了巨蟹的細膩。他要當老大，但他更怕你餓到。這種獅子最容易被「情緒勒索」，因為他太在乎自己人在不在乎他。

．8月初：鍾愛聚光燈的經典戲精

這就是大家印象中那個「整條街都是我的伸展台」的獅子：存在感大於一切。他不是愛演，他是怕冷場。

．8月中：帶處女座基因的「細節魔人」。

霸氣依舊，但多了點「機車」。這種獅子不只要求自己閃閃發亮，還會要求員工、伴侶也得閃閃發亮。他會幫你規劃好人生，然後告訴你：「聽我的就對了，因為我算過了。」

♐射手座

．11月下旬：會設陷阱的獵人

受天蠍座影響，這款射手不會亂衝，他會先看準目標，想好退路再出發。這是射手座裡最神祕、也最不容易被看透的一群。

．12月初：快樂的單細胞生物

射手座經典版。你問他「明天去爬玉山？」，他會說「好啊」，然後明天穿著涼鞋出現在登山口。雖然樂觀到近乎盲目，但奇怪的是，他們通常運氣都很好。

．12月中：務實的流浪漢

他們是會帶行動電源去流浪的人。玩歸玩，該賺的錢、該做的事一件都不會落掉。目標明確、看似成熟，但他們只是把「玩樂」這件事也列進了人生KPI裡。

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【土象星座：地表最強鋼鐵硬漢】

他們的靈魂基本上是用鋼筋水泥灌出來的，關鍵字就是：穩、實、耐。但土象也分兩種：一種是穩到讓你覺得這輩子有靠山，另一種是固執到讓你懷疑他是不是從大理石刻出來的。

同星座性格大不同？12星座也分型號「一張表」看穿身邊人真面目

♉金牛座

．4月下旬：敢想敢衝的「創業型金牛」

帶點牡羊的衝勁。這群人看起來穩，其實內心超敢衝。很多白手起家的創業大佬都出生在這個區間，因為他們既有野心，又拿得住算盤。

．5月上旬：排斥改變的「習慣守護者」

這是經典款。人生邏輯只有兩個字，叫做習慣。要他改變生活軌跡？難度大概跟平移玉山差不多。只要他不想動，你拿推土機來都沒用。

．5月中旬：外幽默內精明的「靈魂商人」

帶點雙子的靈活。但別被他的幽默騙了，只要話題一轉到錢或利益，他精算的本體馬上歸位。他是那種會笑著把你的口袋算清楚，還讓你覺得他很有趣的人。

♍處女座

．8月下旬：講規矩的森林之王

這群人溫和又自信，雖然愛講規矩，但會很有禮貌地幫你把弄亂的東西收好，讓你壓力大到想當場消失。

．9月上旬：內建Excel的邏輯怪

你找他求安慰？他不會拍拍你說秀秀，他會拿出白板幫你分析這件事的五個錯誤在哪裡，然後叫你回去寫檢討報告，避免下次再犯。

．9月中旬：偽裝成隨便的糾察隊。

受天秤座影響，平常好聊又愛笑。但只要事情一亂，或者有人不守規矩，他的龜毛魂會瞬間炸裂。這就叫優雅的機車。

♑魔羯座

．12月下旬：暖面笑匠

受射手座影響，是會講笑話的暖摩。他們懂得用幽默來包裝野心，有理想，但知道路要一步步走。

．1月上旬：自律界的天花板。

當你在過年期間爽吃爽喝追劇時，他可能在健身房跑十公里，順便寫完明年的年度目標。跟他在一起你會覺得自己很廢，但他不覺得累，他覺得沒目標才叫累。

．1月中旬：活在未來的科技鬼才。

帶點水瓶座的創新，不跟你談傳統，只談怎麼用最高效的方式把傳統給拆了。他們既腳踏實地，又異想天開。

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【風象星座：│腦袋轉速決定高度】

雙子、天秤、水瓶，他們的關鍵字只有一個，就是：腦袋快。但風象也分兩種：一種是聰明到讓你佩服，另一種是瘋到讓你覺得他可能剛從外星降落。

同星座性格大不同？12星座也分型號「一張表」看穿身邊人真面目

♊雙子座

．5月下旬：聰明只用在能回本的地方

他們腦袋快，但不會亂衝，比起瞎聊，他們更傾向把聰明用在實際的地方。這是風象裡最理性、最不讓人感到焦慮的版本。

．6月上旬：俗稱「人間鬼靈精」

他們反應快、腦袋轉得比光速還誇張。你跟他說一句，他有十句在後面等著。優點是只要有他在，現場絕對不會冷場，因為他一個人就能演完一整齣綜藝節目。

．6月中旬：傳說中的「專情版雙子」

重視情感連結，雖然腦袋還是轉得很快，但心變軟了。如果你遇到一個會因為你難過而跟著糾結的雙子，別懷疑，他多半是這段時間出生的。

♎天秤座

．9月下旬：有原則的理性派

別以為天秤都是好說話的軟柿子，這段出生的天秤內建一把嚴格的尺。他們原則感強，優雅的外表下，藏著一顆不輕易妥協的靈魂。

．10月上旬：氣氛組組長

但他們有個致命傷，叫選擇困難。問他晚餐吃什麼，他可以從傍晚糾結到深夜。對他來說，做決定不是在選食物，是在平衡宇宙秩序，所以特別慢。

．10月中旬：內核很重的風象

這群天秤社交起來依然優雅，但內心非常敏感。他們不只追求表面和平，更在意情感的質感，情感細膩到有時候連自己都覺得累。

♒水瓶座

．1月下旬：最務實的瓶子

他們想改變世界，但會先研究預算夠不夠。這是水瓶座裡最容易在現實生活中成功的一群，因為他們懂得在理想與現實之間找平衡。

．2月上旬：最標準的外星人。

怪、自由、完全不按牌理出牌。你永遠猜不到他下一秒要幹嘛。對他們來說，邏輯是給地球人用的，水瓶座只追求絕對的自由。

．2月中旬：從外太空回到地球

他們開始重視關係、在意情感連結。雖然看起來還是有點特立獨行，但你會發現他的怪異裡，多了一份溫柔的人情味。

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【水象星座│沒事像大海，有事像海嘯】

輪到這組「」他們的關鍵字只有一個，就是：情感豐富。但水象也分兩種：一種是溫柔治癒的小太陽，另一種是情緒爆炸的核電廠。

同星座性格大不同？12星座也分型號「一張表」看穿身邊人真面目

♋巨蟹座

．6月下旬：情緒內藏不外露

遇到事情會先在旁邊冷靜觀察，不會第一秒就陷入感性漩渦。如果你覺得這隻螃蟹怎麼有點冷，別擔心，他只是在評估你值不值得他打開蟹殼。

．7月上旬：天生守護者

只要你是自己人，他絕對挺你到底。但他們有個致命缺點：記性真的太好了。你5年前說錯的一句話，他現在都還記得清清楚楚。惹誰都好，千萬別惹這段時間出生的巨蟹，他們腦袋裡內建一台高清行車紀錄器。

．7月中旬：外向又有幽默感。

不像典型的那種悶騷巨蟹，反而很會帶氣氛。跟他們相處起來生活會輕鬆很多，因為他們懂得把情緒轉化成笑話，是水象裡最拿得起、放得下的一群。

♏天蠍座

．10月下旬：情緒內斂到一種極致

他們心裡有一座深不見底的冰山，如果你想玩心理戰，勸你早點放棄，因為他們在你看透他之前，早就已經把你的祖宗十八代都分析完了。

．11月上旬：傳說中的「深、狠、專注」。

他們的情感強烈到像濃縮原液，愛起來要命，恨起來更要命。這種天蠍很有魅力，但壓力也很大，因為他們的愛是有重量的。

．11月中旬：「陽光男孩」或「大姊大」

比較外向、愛開玩笑，情緒也平衡很多。內心雖有天蠍的精明，但表現出來的是一種豁達。這是最容易交到各路朋友的天蠍，因為他們不會讓空氣變得太沉重。

♓雙魚座

．2月下旬：最清醒的雙魚

他們沒那麼愛做白日夢，甚至有點冷淡。如果你想跟他們玩那種浪漫偶像劇，他們可能會給你一個專業的評估報告，告訴你這不符合現實邏輯。

．3月上旬：腦內小劇場多到能拿奧斯卡

一個眼神、一句晚安，他們就能在腦子裡演完一整季的愛情長跑。雖然有時候有點糾結，但他們的溫柔是真的，那種感同身受的共情能力，是水象最迷人的地方。

．3月中旬：看起來飄渺，行動力超強

他們不是只會做夢，他們是會把夢境直接搬進現實的人。別看他們外表溫溫柔柔，只要決定要做，衝勁大到連牡羊都會怕。這是最有執行力的雙魚。

（註：星座命理說法僅供參考。如果你覺得還是不太準，那可能是受上升星座月亮星座影響更大喔！）

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