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娛樂 最新消息

淚崩大巨蛋！子瑜撐不住了…一句話全場潰堤 4萬人這招替她打氣

〔記者鍾志均／台北報導〕TWICE今（22）台北大巨蛋最終場，結尾子瑜情緒潰堤，站上升降台那一刻淚水止不住，全場4萬名ONCE齊聲吶喊她的名字，場面從狂歡變成大型催淚現場。

周子瑜忍住眼淚，傳達向粉絲說的話。（讀者提供）周子瑜忍住眼淚，傳達向粉絲說的話。（讀者提供）

演出尾聲，子瑜情緒突然湧上，站在升降台上被燈光包圍，她一度開口請求：「燈光照我就好…可以讓我下來嗎？」聲音帶著顫抖，讓粉絲瞬間揪心。原本準備戴上的太陽眼鏡，子瑜拿起又放下，最終選擇用最真實的樣子面對大家。

現場ONCE立刻用最直接的方式回應，4萬人齊喊「周子瑜！」聲浪一波接一波，彷彿要把所有力量都送到她身上。隊友們也默默靠近，遞上衛生紙、陪在一旁，畫面溫柔到讓人鼻酸。子瑜努力整理情緒，一邊看著提詞機，一邊哽咽開口：「我怕我會忘記，所以要看著念…」短短一句話，讓現場更安靜，所有人都在等她把話說完。

周子瑜結尾感性落淚。（讀者提供）周子瑜結尾感性落淚。（讀者提供）

她接著說，常常聽到粉絲分享，因為TWICE的歌獲得力量、找到夢想，「其實我也有夢想。」她停頓了一下，眼淚再度滑落，「能和隊友一起在高雄、台北開演唱會，就是我的夢想。」此話一出直接擊中全場粉絲的內心。

她最後深深道謝：「謝謝你們，讓我們可以繼續朝著夢想前進。」並溫柔問全場：「我們一起加油，好不好？」4萬粉絲用尖叫與掌聲回應，聲音幾乎要掀翻整座大巨蛋。

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