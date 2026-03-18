（專訪）李璇喪夫3年看淡生死「命該絕就走」 拒赴美依親：在台灣自由

李璇有「古典第一美人」之名。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕李璇10歲開始練京劇、19歲以武打戲出道，演出《清宮殘夢》後，還拿下「古典第一美人」之名，她以武打女俠出道，認為吊鋼絲飛來飛去，沒什麼大不了，「畢竟鋼絲很少會斷。」但人生拍第一部武俠片，親眼目睹替身演員在面前跳向下方的彈簧床，不小心勾到鋼絲，摔斷了腿，讓她留下陰影，從此只要涉及跳彈簧床的戲份，她一律拒絕。

隨著台灣古裝劇式微，時裝劇成為主流，李璇始終抱持「有戲就演，沒戲就生活」的態度，從不埋怨機會減少。近期她參與果陀舞台劇《深夜小狗神秘習題》，飾演一位渴望陪伴、害怕孤單的獨居老太太。現實中，她的丈夫丁強已離世3年，這段時間也同樣過著一個人的生活，但她坦言自己與角色性格大相逕庭，「我不會主動交朋友。」

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李璇在《深夜小狗神祕習題》中飾演愛熱鬧的老太太。（果陀劇場提供）

是否感到寂寞？她沒有否認，而是選擇正面面對，「我在學習寂寞，學著和孤獨共存。」如今她的生活規律而充實，早上學佛、下午學古箏，把時間安排得滿滿。即便如此，她仍坦言：「每天想到丁叔都會觸景傷情，哪有分過年？張開眼就是孤獨。但就學啊，人活到老學到老。」

李璇不埋怨機會減少，「有戲就演，沒戲就生活」。（記者王文麟攝）

李璇與丁強相伴近一甲子，如今獨留台灣，一雙兒女長年定居美國。由於孩子從小在海外成長，不僅中文說得不流利，也無法閱讀中文，但她依然選擇留在台灣生活，「在台灣多自由，我想做什麼就做什麼。」

長年獨居，也讓她對人生有更豁達的體悟。談到健康，她抱持近乎隨緣的態度，幾乎不做健康檢查，「有病就有病，該死就死，有什麼好檢查？」她認為過度檢查反而帶來心理壓力，「誰沒有一點病痛？真的不舒服再去看醫生就好。」話雖如此，她仍忍不住輕敲桌面三下，不想一語成讖。

李璇與丁強相伴近一甲子，如今獨留台灣感受到自由。（記者王文麟攝）

面對演藝市場對資深演員需求減少，她看得相當透徹，「演員本來就是被動的，你需要我，我謝謝你；要換人，也是應該的。」所幸目前生活無虞，「不用付房租，孩子的生活費也不用我負擔，現在就是好好充實自己，不讓自己胡思亂想。」

《深夜小狗神祕習題》將從05/29-5/31在臺北城市舞台、06/20-6/21在高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院、07/25-7/26 在臺中市中山堂、08/01-8/02 桃園展演中心演藝廳演出，購票請上果陀劇場官網或 Opentix售票系統。

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