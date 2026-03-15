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娛樂 最新消息

身價百億照樣被騙 竹北吊車大王曝詐騙手法

「竹北吊車大王」胡漢龑身價高達百億元，曾被詐騙集團盯上當成肥羊。（翻攝自YouTube）「竹北吊車大王」胡漢龑身價高達百億元，曾被詐騙集團盯上當成肥羊。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕總是一身東北大花、個人色彩濃厚的「竹北吊車大王」胡漢龑，身價上看百億元，不過，他近日上YouTube節目《防詐特攻隊》透露，自己曾在數年前接到詐騙電話，還被騙走20萬元。

胡漢龑在節目中描述，大約5、6年前曾經接到一通電話，對方假冒是他的朋友，由於聲音十分相似，雖然電話號碼不一樣，加上對方表示換了新電話號碼，胡漢龑當時並沒有多想，對方表示急需資金周轉，開口向他借20萬元，重情重義的他立刻轉帳。

胡漢龑差點被騙70萬元，好在朋友提醒他，指被騙走20萬元。（翻攝自臉書）胡漢龑差點被騙70萬元，好在朋友提醒他，指被騙走20萬元。（翻攝自臉書）

食髓知味的詐騙犯，隔天又打電話給胡漢龑，這次張口就要50萬，對方稱：資金缺口其實是70萬，現在還差50萬，希望胡漢龑可以再次匯款給他，還承諾隔天會連本帶利歸還。胡漢龑趕忙準備了50萬，差點就要去銀行匯款了，最後關頭胡漢龑覺得不太對勁，打電話給朋友的老闆詢問狀況，對方一聽到內容，就提醒胡漢龑可能是詐騙。

此時胡漢龑才驚覺自己上當，於是回電給那名自稱是他朋友的人，但歹徒早就逃之夭夭，電話失去聯絡，先前匯出的20萬也討不回來。胡漢龑感嘆表示，自己並不是貪心的人，卻仍然會遇上詐騙。

案件通報警方後，短短5天迅速破案，逮捕了一名16歲的女車手，事後女車手的母親打電話給胡漢龑求情，希望能分期償還債務，只求女兒不要留下案底。善良的胡漢龑聽到這位母親的請求，決定不追討20萬元，還包了6千元的紅包，希望對方能夠未來能好好做人。

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