不敢相信！傳說的男人殞落 羅禮士傳死訊享壽86歲

美國殿堂級動作巨星、武術冠軍兼空手道師傅羅禮士（Chuck Norris）於夏威夷離世，享壽86歲。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國殿堂級動作巨星、武術冠軍兼空手道師傅羅禮士（Chuck Norris），70年代曾和李小龍於電影《猛龍過江》上演對打，外媒稍早報導，他於夏威夷離世，享壽86歲。

美國殿堂級動作巨星、武術冠軍兼空手道師傅羅禮士（Chuck Norris）於夏威夷離世，享壽86歲。（翻攝自IG）

羅禮士的家人於週五上午發表聲明表示：「他以信仰、目標以及對所愛之人的堅定承諾度過一生。透過他的工作、紀律與善良，他啟發了全球數百萬人，並對許多人的人生留下深遠影響。」

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聲明中也提到：「儘管我們心碎不已，但我們對他的一生深感感恩，也感謝曾與他共度的難忘時光。我們非常感激來自世界各地粉絲的愛與支持，這對他意義重大。對他而言，你們不只是粉絲，更是他的朋友。」家人同時表示：「我們希望將相關情況保持私密……請大家知道，他是在家人的陪伴下安詳離世的。」

羅禮士擁有空手道、跆拳道等多項黑帶資格，是真正的武術高手。（翻攝自IG）

羅禮士是真正的武術高手，擁有空手道、跆拳道等多項黑帶資格，除了上演對決，也曾和李小龍一同訓練。由於過於傳奇，網友有不少惡搞梗來形容他的強悍，像是「羅禮士做伏地挺身向下壓，是因為地球被他壓下去」、「羅禮士感染了武漢肺炎後，病毒被自主隔離了14天」、「羅禮士原本想看能把石頭丟多遠 結果丟出去變成了月亮」。

他的傳奇惡搞也曾出現在電影中，席維斯史特龍在《浴血任務2》就曾說「聽說你被眼鏡蛇咬了，後來就死掉了」，羅禮士則回「是啊，我也聽說了，我和眼鏡蛇纏鬥了五天，後來⋯牠死了」。

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