自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

不敢相信！傳說的男人殞落 羅禮士傳死訊享壽86歲

美國殿堂級動作巨星、武術冠軍兼空手道師傅羅禮士（Chuck Norris）於夏威夷離世，享壽86歲。（美聯社）美國殿堂級動作巨星、武術冠軍兼空手道師傅羅禮士（Chuck Norris）於夏威夷離世，享壽86歲。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國殿堂級動作巨星、武術冠軍兼空手道師傅羅禮士（Chuck Norris），70年代曾和李小龍於電影《猛龍過江》上演對打，外媒稍早報導，他於夏威夷離世，享壽86歲。

美國殿堂級動作巨星、武術冠軍兼空手道師傅羅禮士（Chuck Norris）於夏威夷離世，享壽86歲。（翻攝自IG）美國殿堂級動作巨星、武術冠軍兼空手道師傅羅禮士（Chuck Norris）於夏威夷離世，享壽86歲。（翻攝自IG）

羅禮士的家人於週五上午發表聲明表示：「他以信仰、目標以及對所愛之人的堅定承諾度過一生。透過他的工作、紀律與善良，他啟發了全球數百萬人，並對許多人的人生留下深遠影響。」

聲明中也提到：「儘管我們心碎不已，但我們對他的一生深感感恩，也感謝曾與他共度的難忘時光。我們非常感激來自世界各地粉絲的愛與支持，這對他意義重大。對他而言，你們不只是粉絲，更是他的朋友。」家人同時表示：「我們希望將相關情況保持私密……請大家知道，他是在家人的陪伴下安詳離世的。」

羅禮士擁有空手道、跆拳道等多項黑帶資格，是真正的武術高手。（翻攝自IG）羅禮士擁有空手道、跆拳道等多項黑帶資格，是真正的武術高手。（翻攝自IG）

羅禮士是真正的武術高手，擁有空手道、跆拳道等多項黑帶資格，除了上演對決，也曾和李小龍一同訓練。由於過於傳奇，網友有不少惡搞梗來形容他的強悍，像是「羅禮士做伏地挺身向下壓，是因為地球被他壓下去」、「羅禮士感染了武漢肺炎後，病毒被自主隔離了14天」、「羅禮士原本想看能把石頭丟多遠 結果丟出去變成了月亮」。

他的傳奇惡搞也曾出現在電影中，席維斯史特龍在《浴血任務2》就曾說「聽說你被眼鏡蛇咬了，後來就死掉了」，羅禮士則回「是啊，我也聽說了，我和眼鏡蛇纏鬥了五天，後來⋯牠死了」。

在 Instagram 查看這則貼文

Chuck Norris（@chucknorris）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中