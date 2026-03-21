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娛樂 電視

吳中純今告別式！不捨癌逝愛妻 梅聖旻哽咽落淚：不會忘了妳

吳中純告別式遵循基督教儀式沒有放遺照主照。（記者林欣穎攝）吳中純告別式遵循基督教儀式沒有放遺照主照。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕前主播吳中純因淋巴癌上月25日辭世震驚電視新聞界，告別式今（21）日在二殯景明廳舉行。現場莊重溫暖、擺滿花籃，其中還有總統賴清德送的花籃，顯見吳中純生前的好人緣。火化後，吳中純則將安葬於陽明山臻善園，進行花葬，稍早，吳中純的家人也現身受訪，吳中純的老公梅聖旻更是一度哽咽落淚。

吳中純的老公梅聖旻一度哽咽。（記者林欣穎攝）吳中純的老公梅聖旻一度哽咽。（記者林欣穎攝）

總統賴清德送上花籃悼念。（記者林欣穎攝）總統賴清德送上花籃悼念。（記者林欣穎攝）

吳中純女兒梅嬿翎稍早受訪，坦言這幾日有夢到媽媽3、4次，仍處在喪母之痛情緒中，她今天也將彈琴演奏《奇異恩典》獻給母親，吳中純的媽媽受訪時也一度悲傷哽咽，提到希望吳中純無病無痛、開心的走，至於原本家人有提議做骨灰項鍊，吳媽媽則認為把思念放在心裡就好。

吳中純女兒梅嬿翎為母親彈琴。（記者林欣穎攝）吳中純女兒梅嬿翎為母親彈琴。（記者林欣穎攝）

梅嬿翎（左）與吳媽媽。（記者林欣穎攝）梅嬿翎（左）與吳媽媽。（記者林欣穎攝）

吳中純的老公梅聖旻則說心情很不捨，哽咽喊話希望吳中純別擔心他跟女兒的生活，「不用擔心，我會照顧好女兒、媽媽，（我們）不會忘了妳，希望妳在天上自由快樂。」

吳中純舊照在告別式上輪替播放。（記者林欣穎攝）吳中純舊照在告別式上輪替播放。（記者林欣穎攝）

梅聖旻提到因為他們是基督教，告別式並沒有放吳中純遺照，僅挑她的舊照與親友們共同追憶，而吳中純生前愛交朋友，為了不讓大家感到負擔，他們辭謝奠儀；也提到冥冥之中有感受到吳中純的體恤與指引，「花費支出都在控制內，也是中純喜歡的方式。」

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