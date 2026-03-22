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娛樂 最新消息

大港開唱策展人Doris見證陳其邁像Rock Star 曾罹罕見疾病談現況

大港開唱策展人Doris看到音樂祭的成長很感動。（記者陳慧玲攝）大港開唱策展人Doris看到音樂祭的成長很感動。（記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕大港開唱開辦20年，現在已成台灣指標性音樂祭，策展人Doris今（22日）受訪揭露，歷經20年成長，音樂祭成本從2006年的幾百萬，到本屆成本已上億，推估激增了20倍。不過觀眾人數也從最早年的幾百人，到近幾年每次大港開唱兩天活動都吸引30萬人次，感動之餘，她也強調大港開唱都是自負盈虧，沒有接受政府補助。

每年的大港開唱都為高雄帶來可觀人潮，帶動觀光效益，昨天陳其邁市長也和Doris到各演出場域走走看看，Doris笑說：「市長很受歡迎，很像Rock Star，簽名拍照來者不拒，讓高雄變得好不一樣，好有活力，台灣也只有這裡有這種文化場景，市長也說看到大港開唱幾年來的成長，覺得團隊很努力、辛苦，創造好成績，我們都很感動。」

大港開唱策展人Doris希望未來有更多國外民眾來台參加這個指標性音樂祭。（出日音樂提供）大港開唱策展人Doris希望未來有更多國外民眾來台參加這個指標性音樂祭。（出日音樂提供）

回想大港開唱20年甘苦，Doris說：「想到2006年第一次舉辦，只賣出幾百張票，人稀落，但觀眾還是很熱情，高雄在地樂團沒想過有個音樂祭會發生在自己家鄉，快轉到現在，整個音樂祭已成文化指標。」

之前曾爆出Doris罹患罕見疾病「毛毛樣腦血管病變」，外界關心她現在健康狀況如何，Doris說：「身體狀況都還好，居住環境（芬蘭）單純一點，其實之前沒有什麼症狀，去健檢才照出來的，這次回來有去健檢，因為是罕見疾病，沒有特效藥，只能照顧好自己生活，作息調整好，離開台灣八個月，在國外還好，回來緊張感又來了。」

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