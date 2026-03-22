自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

車銀優才爆逃稅200億！ 「兵役期」赴日辦展掙錢又挨轟

對比之前形象是近乎完美的「臉蛋天才」，車銀優近期深陷逃稅、兵役期從事商業活動等「形象危機」 。（資料照，記者王文麟攝）對比之前形象是近乎完美的「臉蛋天才」，車銀優近期深陷逃稅、兵役期從事商業活動等「形象危機」 。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕從國寶藝人到輿論箭靶？曾主持APEC晚宴，而被南韓人民被譽為「國家門面」的車銀優，目前仍在服役中，但因日前捲入逃稅200 億韓元（約4.25億台幣）的風波，本人還在IG發文為「納稅態度不夠嚴謹」致歉，沒想到今（22日）又傳出他下週（3月29日至5月12日）將於東京銀座舉辦售票攝影展，消息一出，立刻在韓國引發強烈輿論反彈，社群媒體上也充斥著對車銀優感到失望的評論，開酸厚顏無恥、反省期不質疑，甚至質疑他是不是想逃去國外做生意。

據娛樂圈消息人士透露，車銀優將於3月29日至5月12日在東京銀座舉辦名為「餘像」（Afterimage）的幕後攝影展。展覽將以車銀優的「日常」為主題，門票價格約4000日幣（約805元台幣），還會出售相關週邊商品。

這件事在南韓引發了兵役期間辦展的「合法性」論戰，按經紀公司「 Fantagio」說法，這次的東京攝影展是車銀優在2024年8月（入伍前）就已經簽訂的合約，現在只是履約，況且車銀優目前正在軍樂隊服役，本人並未參與任何展覽的策劃或商業運作，已事先跟兵務廳報備，也獲得軍方首肯，由於這屬於入伍前簽訂的肖像權授權合約，且「本人」未直接參與營利，在法律上並不違法。

然而經紀公司的聲明，顯然並未澆滅民眾怒火！大家最不滿的是「觀感問題」。對許多民眾來說，車銀優在爆出巨額欠稅後，即便是既定行程，也應該顧慮一下「反省期」的問題，一位曾是車銀優粉絲的女網友毫不掩飾自己的憤怒，直轟「他連裝裝樣子都沒有，真是厚顏無恥。在服役期間舉辦攝影展，是為了彌補200億韓元的損失嗎？」

車銀優此舉也引發不少役男和退伍軍友的集體憤怒，「他有沒有想過現役軍人的感受？」、「 看來他是想在韓國形象受損後，轉而到日本做生意。」

車銀優預計明年1月退伍，這段期間，他的律師團隊將繼續與國稅局進行法律攻防，如果最終被判定為「惡意逃稅」而非單純的「會計解釋錯誤」，他的國民形象恐怕很難在短時間內修復。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中