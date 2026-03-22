車銀優才爆逃稅200億！ 「兵役期」赴日辦展掙錢又挨轟

對比之前形象是近乎完美的「臉蛋天才」，車銀優近期深陷逃稅、兵役期從事商業活動等「形象危機」 。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕從國寶藝人到輿論箭靶？曾主持APEC晚宴，而被南韓人民被譽為「國家門面」的車銀優，目前仍在服役中，但因日前捲入逃稅200 億韓元（約4.25億台幣）的風波，本人還在IG發文為「納稅態度不夠嚴謹」致歉，沒想到今（22日）又傳出他下週（3月29日至5月12日）將於東京銀座舉辦售票攝影展，消息一出，立刻在韓國引發強烈輿論反彈，社群媒體上也充斥著對車銀優感到失望的評論，開酸厚顏無恥、反省期不質疑，甚至質疑他是不是想逃去國外做生意。

據娛樂圈消息人士透露，車銀優將於3月29日至5月12日在東京銀座舉辦名為「餘像」（Afterimage）的幕後攝影展。展覽將以車銀優的「日常」為主題，門票價格約4000日幣（約805元台幣），還會出售相關週邊商品。

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這件事在南韓引發了兵役期間辦展的「合法性」論戰，按經紀公司「 Fantagio」說法，這次的東京攝影展是車銀優在2024年8月（入伍前）就已經簽訂的合約，現在只是履約，況且車銀優目前正在軍樂隊服役，本人並未參與任何展覽的策劃或商業運作，已事先跟兵務廳報備，也獲得軍方首肯，由於這屬於入伍前簽訂的肖像權授權合約，且「本人」未直接參與營利，在法律上並不違法。

然而經紀公司的聲明，顯然並未澆滅民眾怒火！大家最不滿的是「觀感問題」。對許多民眾來說，車銀優在爆出巨額欠稅後，即便是既定行程，也應該顧慮一下「反省期」的問題，一位曾是車銀優粉絲的女網友毫不掩飾自己的憤怒，直轟「他連裝裝樣子都沒有，真是厚顏無恥。在服役期間舉辦攝影展，是為了彌補200億韓元的損失嗎？」

車銀優此舉也引發不少役男和退伍軍友的集體憤怒，「他有沒有想過現役軍人的感受？」、「 看來他是想在韓國形象受損後，轉而到日本做生意。」

車銀優預計明年1月退伍，這段期間，他的律師團隊將繼續與國稅局進行法律攻防，如果最終被判定為「惡意逃稅」而非單純的「會計解釋錯誤」，他的國民形象恐怕很難在短時間內修復。

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