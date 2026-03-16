《臥底洪小姐》千金真實生活曝 「一週打工6天」藏洋蔥全網心疼

崔智秀在《臥底洪小姐》飾演財閥千金，存在感十足。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《臥底洪小姐》日前以12.3%收視風光收官，飾演財閥繼承人的新人演員崔智秀（최지수）備受關注；沒想到，她在戲裡雖然是豪門千金，戲外卻是一週打工6天的打工族，故事讓不少韓國網友相當心疼。

崔智秀近日登上韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》，公開自己的真實生活，讓不少觀眾瞬間破防。

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劇中，崔智秀飾演韓民證券神秘繼承人「姜諾拉」，是集團接班順位第一的財閥二代，氣場十足，但她卻在節目中坦言，現實生活其實完全相反，坦言：「我現在還在打工。」

崔智秀透露，做過的工作五花八門，包括穿玩偶裝、物流中心搬貨、餐廳服務生，主持人劉在錫聽完忍不住驚呼：「現在也還在做嗎？」她淡定回答：「最近也是一週打工6天，只有一天休息，拿來跑試鏡。」一句話讓現場氣氛瞬間安靜。

韓國新人演員崔智秀看到媽媽給自己的一封鼓勵信，瞬間感動潰堤。（翻攝自IG）

談到為什麼如此拚命時，崔智秀突然情緒潰堤。「我開始去工廠打工，是因為要還學貸。」哽咽表示，媽媽看到她每天去工廠上班，常常會偷偷掉眼淚。

節目中更公開媽媽寫給她的一封信，崔智秀當場把臉埋進信裡大哭。她對媽媽說：「當大家都說不可能的時候，謝謝妳還支持我的夢想。」這段畫面曝光後，韓網立刻熱議。

不少網友留言：「戲裡財閥、戲外打工人太真實」、「韓劇女演員原來也這麼辛苦」、「希望她快紅」，也有人感嘆，娛樂圈看似光鮮，但新人演員背後往往是漫長又艱難的等待。

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