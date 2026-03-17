開撕趙露思「偽名媛」真面目 男星翻舊帳火力全開

〔記者蕭方綺／台北報導〕「甜寵劇女神」趙露思與陳偉霆領銜主演的都市愛情劇《許我耀眼》，戲裡兩人展現超強的化學反應，但他們其實是首次合作，有一場兩人在「車上開撕」的戲，火力全開還互翻舊帳開嗆，內容爆笑之外也讓角色更貼近真實感，無疑是該劇的一大名場面，堪比喜劇片。

趙露思（右）、陳偉霆在《許我耀眼》童話般的婚姻背後，竟是各懷鬼胎。（中天娛樂台提供）

另外，陳偉霆「追妻火葬場」也成為話題，像是兩人準備離婚期間，卻為商業利益彼此合作，假扮恩愛夫妻接近客戶洽談合作，最經典的就是假扮成「芭比與肯尼」、「Cosplay電影《暮光之城》」來引發關注，劇情相當有趣，陳偉霆更說道，「我們有點像史密斯夫婦」，對於被稱為「喜劇之王」，陳偉霆更表示是這部劇開發了他的喜劇天賦，加上趙露思也自帶喜劇效果，讓兩人激出火花。

請繼續往下閱讀...

趙露思在《許我耀眼》靠著假身分，努力當上新聞主播。（中天娛樂台提供）

戲裡趙露思原本是新聞主播，因人生際遇轉折而辭職，轉戰自媒體直播主，機緣下創業自設服裝品牌，透過結合彝族等民族風格，開發「新中式」服裝，趙露思在劇中更有高達230套的造型，大學就讀時尚造型學系的她，在這部劇也一同參與服裝搭配，許多造型更是她親自選布、融入文化工藝以及到處蒐羅飾品等，「我每一套都很喜歡，因為每一套都是我精心搭配的成品」。

面對很多人質疑為何不交給專業的人來做時，她更解釋道「通過演員自己的感受，這一場戲他應該穿什麼，這一場戲如果不該美的時候就不能美，該耀眼的時候就該耀眼」，她更表示在服裝上她下了不少工夫，從拍攝前就在準備，「戲裡我穿了好幾件衣服，其實都是手工做的，所以網路上應該是都沒有同款」。《許我耀眼》週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法