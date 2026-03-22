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娛樂 最新消息

（直擊）TWICE大巨蛋終場嗨翻！馬來西亞粉絲飛來朝聖 曝一心願：別再等10年

TWICE場外聚集破萬粉絲準備入場。（記者鍾志均攝）TWICE場外聚集破萬粉絲準備入場。（記者鍾志均攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕臺北大巨蛋連3天被南韓女團TWICE點燃，第3天依舊沒有要降溫，場內4萬名ONCE（粉絲名）嗨到最高點，場外同樣誇張；本報街訪死忠鐵粉，對於即將到來的演唱會期待破表！

大巨蛋二號門擠得水洩不通。（記者鍾志均攝）大巨蛋二號門擠得水洩不通。（記者鍾志均攝）

記者直擊場外，各國粉絲早已卡位朝聖。來自台灣的IVY，追了TWICE整整8年，語氣超篤定：「生活真的不能沒有她們。」她甚至帶著馬來西亞朋友一起來追星，兩人一邊等進場一邊聊子瑜，愛到直接變「跨國推坑現場」。

說到搶票，更是另一場戰爭。IVY透露，這次靠「三星手機＋雙資格」才成功搶到VIP門票，「幾秒就沒了！」她回憶當時當時約15個人到網咖一起搶，結果只有一個人中籤，難度堪比中樂透。IVY也分享自己入坑契機，從2018年在西門町看到《FANCY》舞蹈開始，「一看就著迷，直接掉坑。」

台灣粉絲IVY（左）和她的馬來西亞朋友前來追星。（記者鍾志均攝）台灣粉絲IVY（左）和她的馬來西亞朋友前來追星。（記者鍾志均攝）

另一位來自馬來西亞的粉絲更是「站區死忠派」，和IVY一樣告白偶像：「希望TWICE永遠不要解散！」她們坦言每天都要看TWICE影片，早已成為生活的一部分。這趟飛來台灣，只為親眼見證偶像站上大巨蛋的那一刻。

另外一名粉絲「FOX」全身上下都是TWICE，他分享，自出道專輯一路追到現在，這趟行程堪稱超硬，原來他前腳才從高雄大港開唱趕回台北，後腳立刻進大巨蛋應援，完全不間斷。

FOX手上還拿著定延的應援物，暖心喊話：「希望她可以一直健康！」對子瑜也有小心願：「希望她多講一點話。」至於花費？FOX笑說根本不敢細算，單是門票、快閃店抽卡、周邊就噴了超過2萬元，「但值得！」

男粉絲FOX全身上下帶著TWICE應援物。（記者鍾志均攝）男粉絲FOX全身上下帶著TWICE應援物。（記者鍾志均攝）

3天演出落幕，但粉絲的共同心聲卻出奇一致：「拜託不要再等10年！」當TWICE把台北變成ONCE的狂歡城市，這場不只是演唱會，更是一場跨國、跨世代的情感連結。

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