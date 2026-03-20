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娛樂 日韓

《航海王》重製版絕不灌水！霸權社曝關鍵內幕：尾田榮一郎也贊成

〔記者廖俐惠／台北報導〕隨著《航海王 真人版》第二季即將在全球上線，外界對這部長壽漫畫的關注度也再度升高。知名動畫工作室WIT STUDIO（霸權社）先前宣布將重製《航海王》動畫，推出新作《THE ONE PIECE》，WIT STUDIO CEO和田丈嗣近日接受外媒訪問，透露團隊決定重製的原因。

《航海王》推出重製動畫《THE ONE PIECE》。（翻攝自X）《航海王》推出重製動畫《THE ONE PIECE》。（翻攝自X）

和田丈嗣表示，重製《航海王》的原因是原作者尾田榮一郎認為，《航海王》篇幅相當長、細節也很多，加上作品早在很久以前就開始連載，要讓年輕一代的人、尤其是10多歲的小朋友對比較老的動畫產生興趣不簡單，因此希望透過新的技術，讓現在年輕一代的觀眾們也能再次認識這個故事。

《航海王》推出重製動畫《THE ONE PIECE》。（翻攝自X）《航海王》推出重製動畫《THE ONE PIECE》。（翻攝自X）

和田丈嗣認為，原作漫畫本來就非常出色，原版動畫也很棒，不過重製版《THE ONE PIECE》節奏會更加緊湊，不會有不必要的延伸，更具娛樂性及故事性，且會忠實呈現尾田榮一郎的看法，「我們會用製作《進擊的巨人》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》等作品的規模品質，並抱著尊敬東映（原動畫）的想法來製作《THE ONE PIECE》。」

《航海王》推出重製動畫《THE ONE PIECE》。（翻攝自X）《航海王》推出重製動畫《THE ONE PIECE》。（翻攝自X）

至於最大的挑戰，和田丈嗣表示，由於《航海王》擁有龐大的粉絲群，如何突破粉絲們的的期待是最大的難題，「這麼多年來，粉絲對這部作品都有著自己的想法，我們想要突破他們的想像。」他深知《航海王》深受全球歡迎，「我們不再只是跟日本國內競爭，我們的對手是好萊塢、迪士尼等巨頭。」

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