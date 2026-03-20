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小S大女兒辣爆！比基尼激裸美背大解放 下秒氛圍照「拍出來長這樣」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小S」徐熙娣的大女兒「Elly」許曦文近日赴墨西哥度假，在知名海濱勝地卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）分享比基尼火辣美照，激裸纖細美背與健康小麥色肌膚，不過她隨後又釋出另一張披圍巾的夕陽照，卻忍不住自嘲「結果長這樣」，畫風反差引發關注。

「小S」徐熙娣（左圖左）大女兒「Elly」許曦文近日分享比基尼美照，激裸纖細美背大解放。（組合照，翻攝自IG）「小S」徐熙娣（左圖左）大女兒「Elly」許曦文近日分享比基尼美照，激裸纖細美背大解放。（組合照，翻攝自IG）

Elly目前就讀「USC」美國南加州大學，留學後一舉一動都備受網友們討論，她近日現身墨西哥知名海濱度假勝地卡波聖盧卡斯，釋出多張海島度假照片，可見她坐在遊艇甲板上背對鏡頭望向海面，身穿棕色細繩綁帶比基尼，上身以細帶交叉綁於背部，纖細背部線條與健康小麥肌膚一覽無遺，下身搭配同色系印花泳褲，在海風吹拂下更添度假氛圍，簡約又性感，展現年輕女孩的自信與活力。

「Elly」許曦文想拍出充滿氛圍感的美照，不過成品卻讓她自嘲「結果拍出來長這樣」。（翻攝自IG）」「Elly」許曦文想拍出充滿氛圍感的美照，不過成品卻讓她自嘲「結果拍出來長這樣」。（翻攝自IG）」

不過，Elly隨後又分享另一張畫風大轉變的照片，她在夕陽海景前披著民族風圖騰圍巾，整個人包裹在柔軟披肩中，搭配簡單耳環與自然妝容，想拍出看起來氣質溫柔又帶點慵懶度假感，沒想到看到照片後卻忍不住自嘲，「想拍那種很有氛圍，披著圍巾的照片結果拍出來長這樣。」雖然對成果不太滿意，但網友們則紛紛買單，稱讚她這樣更顯自然可愛。

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