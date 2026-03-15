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娛樂 最新消息

（專訪）楊銘威月入22萬「這原因」全花光 淪賣二手戲服還貸

楊銘威。（記者陳奕全攝）楊銘威。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／專訪〕楊銘威近來在TVBS實境節目《明星製作公司》一圓導演夢，執導灑狗血的短劇《阿珠與阿花》，找來苗可麗、謝承均、玖壹壹洋蔥客串。他得意表示，演員們看到他是導演都很聽話，「叫他們幹嘛就幹嘛」，讓他成就感爆表。不過當他把作品拿給好友柯震東看時，卻被對方毒舌吐槽：「爛死了！」但他笑說柯震東其實每集都看，乾脆喊話要對方投資第二季。

楊銘威在《明星製作公司》執導狗血短劇《阿珠與阿花》。（TVBS提供）楊銘威在《明星製作公司》執導狗血短劇《阿珠與阿花》。（TVBS提供）

楊銘威對幕後工作的熱忱早在多年前便已萌芽，他回憶當年在部隊服役時，曾受邀參與國防部軍事偶像劇《勇士們》的製作，原本有機會演出，卻因「台語不好」而錯失第二單元的演出機會，意外開啟了他在劇組擔任場記的磨練時光。

楊銘威笑稱當場記簡直是天堂與地獄的反差，「當場記比當兵還要累，在部隊9點就能睡，當場記拍完戲都晚上10點了，還要陪導演喝酒到半夜，隔天清晨5點又要出班」，當時他甚至要負責控制數十名臨演，體力與精神壓力都極大。

這段經歷也成了他影像功力的轉捩點，楊銘威感性提及當時的導演明金城對他影響深遠，「明導會跟我說『你看，這場戲在monitor後面看，會很不一樣。』」他直言，那是他第一次有機會站在攝影機後方觀察所有人的表演，也因此學到了許多幕前學不到的視角。

問及未來若真的執導，會選擇哪種類型？楊銘威毫不猶豫說：「想嘗試喜劇片。」雖然喜劇被公認為最難掌握的劇種，但他自信表示，對於喜劇的節奏感有相當程度的掌握力。他強調若有機會一定會嘗試執導，但目前仍希望能維持演員與導演雙軌並行的可能性。

楊銘威（右）在《明星製作公司》執導狗血短劇《阿珠與阿花》，曾莞婷（左）擔任製作人。（TVBS提供）楊銘威（右）在《明星製作公司》執導狗血短劇《阿珠與阿花》，曾莞婷（左）擔任製作人。（TVBS提供）

楊銘威17歲入行拍戲，18歲接拍華視八點檔《歡喜來逗陣》，他笑說當時的自己是「全校最多現金的學生」，拿到大筆酬勞一時得意忘形，「跟同學出去都是我在請客，後來就花光了，我還問公司『錢怎麼還沒下來？』結果聽到『已經給完了』，完蛋了，我那時還買車，要繳車貸，不會理財的情況下，把錢花光」，導致最後要在無名小站販售二手戲服。

如今身為人父，他對家庭預算斤斤計較，不僅為愛吃燒肉的兒子訂出「燒肉日」控制開銷，更被公立小學的學費嚇傻：「一學期不到2千元，吃一頓燒肉就超過，隨便喝個酒的錢，就能讀到六年級！」他大讚公立學校的營養午餐品質，直呼這才是真正的「財富自由」。

Lulu黃路梓茵（前排左起）、楊銘威、風田（後排左起）、陳漢典、曾莞婷）在《明星製作公司》挑戰「短劇製作」，還原八點檔的經典橋段。（TVBS提供）Lulu黃路梓茵（前排左起）、楊銘威、風田（後排左起）、陳漢典、曾莞婷）在《明星製作公司》挑戰「短劇製作」，還原八點檔的經典橋段。（TVBS提供）

《明星製作公司》主持群中的新婚夫妻陳漢典與Lulu黃路梓茵被虧是「公費放閃」，楊銘威爆料，他們不論上班、轉點、下班都手牽手，甜度高到讓其他團員集體嘆氣。被問到是否想跟老婆方志友也來場「公費戀愛」？結婚10年的他立刻開啟求生模式，打趣直呼：「我們過了那個時間，盡量不要見面比較好。」

問起節目有無第二季？主持群雖然喊話「一個都不能少」，楊銘威爆料，Lulu曾開玩笑跟他說：「如果你不行，許光漢可以代班。」他不禁吐槽感情根本是假的，期許有金主投資3000萬，因為他的夢想是飛杜拜住帆船酒店，並邀韓國BLACKPINK的Jennie當嘉賓，他打趣笑稱：「請到她，其他人都可以放掉。」但當被虧最後可能是黃偉晉扮裝Jennie時，他立刻露出嫌棄的臉，大喊：「可以不要嗎！」讓全場笑翻。

楊銘威。（記者陳奕全攝）楊銘威。（記者陳奕全攝）

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