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娛樂 最新消息

（台綜專題9） 「森恬CP」驚傳不合？李子森拆穿杜忻恬私下超叛逆

〔記者傅茗渝／專訪〕中視熱門綜藝《綜藝一級棒》收視屢創佳績，其中被粉絲封為「森恬CP」的李子森與杜忻恬，憑藉絕佳默契與螢幕火花成為話題。李子森受訪首度拆穿女神面具，直指杜忻恬「其實很叛逆」；而杜忻恬也不甘示弱，大爆當年第一次合唱時，心裡對李子森的真實評價。

李子森與杜忻恬在《綜藝一級棒》組成「森恬CP」，默契十足。（中視提供）李子森與杜忻恬在《綜藝一級棒》組成「森恬CP」，默契十足。（中視提供）

李子森從《我愛冰冰Show》固定來賓到現在《綜藝一級棒》的主持群，對中視有著深厚感情。他坦言，當初得知領銜主持是歌壇大前輩康康時，內心很震撼：「我是看康哥的《十字路口》長大的，他對我來說是100公里遠的偶像。」沒想到實際相處後，康康親切的作風，讓李子森心中的距離感瞬間縮短成「10公尺」。他笑說，在康哥與其他前輩的帶領下，壓力減輕不少，更能發揮所長。

談到對搭檔杜忻恬的第一印象，李子森直白表示：「我以前覺得她不愛說話、錄完就走，簡直像個啞巴，好冷淡。」這份偏見直到兩人合唱《廣島之戀》時才被打破。當時李子森擔心女方唱不上去，禮貌詢問是否要降Key，沒想到杜忻恬竟冷酷回應「不用」，隨後以完美的超高音震懾全場，讓李子森從此對她改觀：「這女生太猛了！」

李子森笑說杜忻恬私下其實很有主見，甚至有點叛逆。兩人因合唱《廣島之戀》而改變對彼此的第一印象。（中視提供）李子森笑說杜忻恬私下其實很有主見，甚至有點叛逆。兩人因合唱《廣島之戀》而改變對彼此的第一印象。（中視提供）

杜忻恬對李子森的第一印象也充滿「嫌棄」。她笑著爆料，第一次對子森印象深刻，是因為兩人要合唱經典對唱曲《你最珍貴》，李子森竟然說「不會唱」，讓她心中大驚：「這麼經典的歌，這個人怎麼可能不會？」

雖然在螢幕前看起來是溫婉的CP，但李子森坦言杜忻恬私下非常有主見，甚至有點叛逆。兩人討論選歌時常有歧見，「她非常倔，我從樂理角度分析，她還是堅持她的作法。」但李子森也自嘲，因為杜忻恬記性驚人、考慮周全，又是演藝圈前輩，他最後通常會「乖乖聽話」。

「森恬CP」人氣高漲，常被粉絲催問何時結婚。（中視提供）「森恬CP」人氣高漲，常被粉絲催問何時結婚。（中視提供）

面對五位男主持人，杜忻恬淡定表示毫無壓力，唯一需要適應的，就是當五個大男人聚在一起大開「黃色玩笑」時，她只能在旁邊負責「翻白眼」，現在兩人不論走到哪都會被問「另一半在哪？」，甚至常被鄉親催婚。李子森笑說，以前會害羞，現在已經練就一身「服務業精神」，遇到鄉親問何時結婚，他都會幽默回應：「紅包先準備好，有紅包好說話！」

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