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娛樂 最新消息

清明前「關鍵15天」！12生肖「翻對身」2026下半年正偏財連發

從春分之後到清明之前的這15天，「陽氣超車陰氣」，是全年最強的能量轉折期，翻對身，2026下半年正偏財連發！（圖／Gemini）從春分之後到清明之前的這15天，「陽氣超車陰氣」，是全年最強的能量轉折期，翻對身，2026下半年正偏財連發！（圖／Gemini）

〔娛樂頻道／綜合報導〕春分之後，清明之前的關鍵15天，正是2026下半年運勢轉折的重要時機點！命理專家提醒，這段時間「陽氣超車陰氣」，是全年最強的能量轉折期。想要破局翻身？這份「避雷與抓機」攻略請收好！

菲菲老師從「五行生剋」角度進一步解釋，這段時間正處於卯月末、辰月前，卯為木，辰為土，木剋土，代表著「成長的力量」正在突破「既有的框架」，對比12生肖的流年運程，正如同一棵樹的根系，為了生長必須穿透土壤，過程中必然會出現一些壓力、一些阻礙、一些需要用力才能跨越的門檻，過了，才有機會直衝雲霄！

➤鼠│溝通之前先過心，話出口前先過腦！

這段時間的鼠，思緒特別活躍，很多想法會不斷湧現。這是一把雙面刃，好的一面是創意豐富、表達流暢，適合提案、簡報、溝通；不好的一面是容易話說太快、想得不夠周全，事後才發現說錯話或得罪人。特別是在職場上，與上級或客戶溝通時，務必確認清楚對方的意圖再回應。

．財運：小額消費容易衝動，購物前先問自己「真的需要嗎？」

．感情：單身者容易遇到聊得來的對象，但別太快投入；有伴者要多聽對方說話，別只顧著表達自己。

．開運小提醒：重要訊息發送前，至少看兩遍再按送出。

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➤牛│壓力是墊腳石，不是絆腳石！

這段時間的牛，會明顯感受到「有人在看著你」的壓力。可能是工作上出現強勁的競爭對手，也可能是生活中有人對你的表現品頭論足。這種壓力如果應對得當，反而能激發出平時沒發現的潛力。你會發現自己比想像中更能扛、更能衝。人際關係上，別人的批評聽一半就好，過度在意只會讓自己綁手綁腳。

．財運：投資理財需要格外謹慎，別聽信小道消息。

．健康：腸胃容易敏感，飲食定時定量為宜。

．開運小提醒：每天早上對鏡子說一句：「我能扛得住，我也能放得下。」

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➤虎│把點子寫下來，把力氣用在一個地方！

這段時間的虎，靈感特別豐富，腦中不斷浮現新的想法、新的計畫、新的可能性。這是很珍貴的能量，但如果不懂得管理，反而會變成負擔想法太多卻沒有一個能落地，最後只是空轉。最好的做法是：準備一本筆記本，把所有點子都記下來，然後選一個最可行、最急迫的，專注投入。

．財運：副業或兼職有機會發展，但要評估時間成本。

．事業：團隊合作比單打獨鬥更有利，多聽聽同事的意見。

．開運小提醒：手機備忘錄設一個「靈感收集區」，隨時記下想到的事。

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➤兔│一個人的力量有限，一群人的力量無窮！

這段時間的兔，人際運特別好。無論是工作上的同事、生活中的朋友，還是家裡的家人，都願意伸出援手、給予支持。這是一個非常適合「合作」的時期，與其單打獨鬥，不如把擅長的事分出去，把不擅長的事交給別人。你會發現，當大家各司其職時，事情反而推進得更快、更順利。

．財運：合夥生意或團隊項目有加分效果。

．感情：有伴者適合一起規劃未來，單身者容易透過朋友介紹認識對象。

．開運小提醒：主動說「謝謝」，善意會流動得更順暢。

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➤龍│該進的進，該出的出，該留的留！

這段時間的龍，財運整體不錯。正職收入穩定，偏財方面也可能有小驚喜，可能是投資回報、可能是意外獎金、可能是過去借出的錢突然歸還。但要注意的是，機會多的時候，反而容易眼花撩亂，什麼都想抓的結果就是什麼都抓不牢。

．財運：正財穩定，偏財也有機會，但需分辨哪些該留、哪些該放。

．事業：表現容易受到肯定，但要避免得意忘形。

．開運小提醒： 用一個週末下午，好好整理一次存摺和帳單。

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➤蛇│「說對了」比「說多了」更重要！

這段時間的蛇，口才特別好，說話有感染力，容易讓人聽進去、接受你的觀點。這對需要溝通、協調、談判的人來說，是非常有利的能量。但要注意的是，說服力強不代表可以隨心所欲，話說對了是力量，說多了是消耗，說錯了是麻煩。

特別是在重要場合，先把要說的話在心裡過一遍，確認沒有問題再開口。

．財運：與人合作的項目進展順利，利潤分配合宜。

．感情：多說好話、少說氣話，關係會更和諧。

．開運小提醒：重要談話前，先喝一口水，讓自己冷靜3分鐘。

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➤馬│與其坐著想，不如站起來跑！

這段時間的馬，渾身充滿幹勁，很多原本擱置的計畫突然都有了動起來的衝動。這是非常好的能量，適合啟動新專案、開始運動習慣、或是把想了很久的事付諸行動。但要注意的是，行動力強不代表可以莽撞，重要決定前還是要停看聽，避免因為太急而忽略細節。

．財運：主動出擊會帶來機會，但大筆投資仍需謹慎。

．感情：單身者不妨主動邀約，有伴者適合一起規劃冒險行程。

．開運小提醒：想到什麼對的事，就在72小時內行動，能量最強。

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➤羊│專注本業，但眼睛要放亮！

這段時間的羊，在工作上表現四平八穩，該做的事一件沒落，該有的進度穩步推進，這種踏實的態度會讓主管和同事對你更加信賴。偏財機會多半來自「意料之外」，不用刻意強求，保持平常心反而更容易接住。可能是好久沒聯絡的朋友突然帶來一個合作機會，可能是過去的小投資有了回報，也可能是一筆原本不抱希望的款項悄然入帳。

．財運：本業穩定發展，財運上喜接「意外驚喜」。

．感情：穩定的特質會吸引到欣賞踏實型的對象。

．開運小提醒：錢包或辦公桌抽屜放一枚銅板，象徵「引財入庫」。

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➤猴│先做好一件事，再做下一件事！

這段時間的猴，腦中想法特別多，東一個點子、西一個靈感，跳來跳去停不下來。

這是一種天賦，但如果不懂得管理，就會變成「樣樣通、樣樣鬆」，每件事都做一點，沒有一件事做完。最好的做法是：調整自己「一次只做一件事」，做完一件再換下一件。你會發現，專注的時候效率最高，成果也最好。

．財運：投機性的項目風險較高，不適合大筆投入。

．工作：多聽聽前輩的經驗，能少走很多彎路。

．開運小提醒：手機設定「專注模式」，工作時間不被打擾。

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➤雞│偏財運佳，但需防投資陷阱！

這段時間的雞，財運不錯，特別是偏財方面。可能是投資回報、可能是意外獎金、可能是朋友介紹的賺錢機會。但要注意的是，機會多的地方，陷阱也多。越是看起來「太好康」的事，越要冷靜判斷。最好的做法是：任何投資決定，一律「等三天」再說。三天後，熱情退了，理性回來了，答案自然清楚。工作方面，表現容易被看見，但要避免過度張揚。

．感情：單身者桃花多，但別太快投入。

．開運小提醒：錢包裡放一張「慢」字紙片，每次付款前看一眼。

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➤狗│人際磁場強大，貴人運佳！

這段時間的狗，散發出一種讓人想親近的氣場。無論是參加聚會、職場互動，還是日常生活，都容易遇到願意幫助你、提點你的人。這是一個非常適合「連結」的時期，主動聯絡許久未見的朋友、參加有興趣的活動、對同事多一點關心，都會有意想不到的收穫。

．財運：貴人帶財，透過人脈介紹的機會值得留意。

．感情：單身者容易在社交場合遇到不錯的對象，有伴者一起參加朋友聚會能增進感情。

．開運小提醒：隨身攜帶幾顆糖果，與人分享時，善意和好運都會加倍。

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➤豬│玩樂之前，先把該做的事做完！

這段時間的豬，特別想放鬆、想玩樂、想享受生活。這是很自然的需求，但如果完全放縱自己，可能會耽誤正事，該交的報告沒交、該回的訊息沒回、該處理的事沒處理，最後反而玩得不盡興。最好的做法是：先把該做的事做完，再好好放鬆。當你心裡沒有掛礙時，玩樂的品質反而更高。

．財運：聚餐、聚會開銷較多，要控制預算。

．健康：注意飲食均衡，別吃太油太甜。

．開運小提醒：玩樂之前，先列出「今天必須完成的三件事」，做完再去玩。

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

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（星座命理建議僅供參考）

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