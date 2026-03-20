《動物方城市2》太強大！Disney+首週全球狂吸3200萬觀看登平台冠軍

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼動畫《動物方城市2》去年底上映後打破多項票房紀錄，更以全球19億美元票房榮登影史最賣座好萊塢動畫電影，同時高居影史票房第8名，並拿下 2025年北美年度票房冠軍。在迪士尼自家平台Disney+上線後也火力全開，短短7天即於全球累積3200萬次觀看，成為首播當週Disney+觀看數最高的電影冠軍。

迪士尼動畫《動物方城市2》無論在大銀幕小螢幕都大受歡迎。（Disney+ 提供）

這樣的亮眼表現也再次印證系列作品長年不墜的人氣，到目前為止，《動物方城市》、《動物方城市+》以及《動物方城市2》在Disney+全球累積的觀看時數已突破8.85億小時，足見其強大魅力。

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根據統計，《動物方城市》目前是Disney+平台史上觀看數第7高的電影，且依尼爾森（Nielsen）數據顯示，作品在過去6年中有3年名列全美跨平台串流觀看數最高的電影之一。

而《動物方城市》的版圖也早已從大銀幕擴展至現實世界，2023年上海迪士尼度假區開幕全球首座《動物方城市》主題園區，帶領遊客走進「哺乳動物大都會」，讓電影中的動物居民栩栩如生登場。園區招牌設施「瘋狂動物城：熱力追蹤 」是上海迪士尼樂園評分最高的遊樂設施之一，每4位入園遊客中，就有一位是為了這座設施而來！

樂園更運用尖端技術，在電影上映短短幾週內，便導入《動物方城市2》的新內容，讓影迷透過最新的發聲機械動畫人偶（Audio-Animatronics）技術，現場欣賞流行天后「志羚姐姐」的最新歌曲。此外，電影中的美食也大受歡迎，截至目前已售出超過480萬支《動物方城市》「有機手掌冰棒」（爪爪冰棒），相當於480公噸冰淇淋！

同時，《動物方城市2》也帶動全球消費性商品與零售市場的超高討論度，收藏公仔、盲盒、以及與泡泡瑪特、MINISO、TONYMOLY、UNIQLO等品牌的聯名合作商品都掀起搶購熱潮，而在DisneyStore.com上，經典「胡蘿蔔錄音筆」更在上市時與補貨後兩度迅速售罄。

粉絲們現在就能在Disney+上跟著茱蒂與尼克再次衝鋒陷陣，完整重溫《動物方城市》系列的每一次冒險

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