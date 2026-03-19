台灣辦桌紅到日本 熊本城開桌日人狂喊「好呷」

台灣辦桌紅到日本（圖擷自「KAB熊本朝日放送」新聞）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕電視團隊打造跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》，將台灣獨特的辦桌文化帶進日本，日前更前進熊本城，以「台式辦桌」為主題，展現台灣飲食文化的熱鬧與人情味。節目內容今（19）日搶先登上當地「KAB熊本朝日放送」新聞報導，引發關注。

辦桌由米其林必比登推薦餐廳主廚蔡瑞成掌廚。（圖擷自「KAB熊本朝日放送」新聞）

這場跨國辦桌由米其林必比登推薦餐廳主廚蔡瑞成掌廚，精心設計10道經典台菜，包括魯麵、五柳枝等熟悉滋味，並結合在地食材，使用熊本縣農產、醃芥菜，以及來自台灣的虱目魚，轉化名為「思慕魚」，讓料理呈現台日融合的特色。

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「思慕魚五柳枝」靈感來自台式傳統料理。（圖擷自「KAB熊本朝日放送」新聞）

根據報導，魯麵湯底以濃郁海鮮高湯熬製，風味近似鰹魚高湯，搭配蝦仁、香菇等配料，並加入鳳梨提味，酸甜層次分明，讓現場賓客印象深刻。

結合台南特色鳳梨的魯麵。（圖擷自「KAB熊本朝日放送」新聞）

活動於3月13日在熊本城二之丸廣場舉行，現場搭起掛滿紅燈籠的戶外宴席，擺設10桌圓桌、紅椅，完整重現台灣辦桌氛圍。出席賓客包括熊本縣知事木村敬、熊本市長大西一史，以及政商與僑界代表等百餘人共襄盛舉。

不少日本賓客品嚐後，甚至用台語直呼「好呷」，氣氛熱絡。這場結合文化與美食的交流，不僅讓台灣辦桌文化成功「輸出」，也成為台日之間別具特色的文化交流亮點。

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https://www.kab.co.jp/special/kumamo-to-taiwan/kumamoto/020021.php

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