和周星馳對罵成經典！《九品芝麻官》李公公劉洵驚傳離世

曾於《九品芝麻官》飾演李公公的資深男星、粵劇名師劉洵驚傳離世。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾演出《九品芝麻官》、《笑傲江湖》等片的香港資深演員、京劇與粵劇名師劉洵驚傳於昨（29日）離世，享壽87歲。消息由其師弟、資深藝人羅家英於社群平台發文證實，他悲痛寫下：「今日下午六時，我的師兄劉洵先生離世了。」並感嘆「京劇老一輩的大師又少一個」，消息曝光後令不少港片迷與戲曲界人士震驚不已。

劉洵（右）在《九品芝麻官》飾演李公公，和周星馳飾演的包龍星對罵。（翻攝自YouTube）

劉洵1939年出生於北京，自幼學習京劇，師承京劇名家李萬春、李少春等人，擁有深厚戲曲底子。1980年代隨京劇團赴港演出後定居香港，除了投入粵劇指導與教學，也在香港演藝學院任教，培育無數戲曲與表演人才，對香港粵劇界影響深遠。

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羅家英（前排中）分享和劉洵（前排左）聚餐的照片，悲痛證實對方死訊。（翻攝自微博）

羅家英在長文中回憶，1980年透過馬玉琪介紹認識劉洵，之後與尤聲普、李奇峰、李寶瑩等人一同向他學藝。他大讚劉洵「很有本事，教的方法很正中，識得多，更可以當導演排戲」，包括陳好逑、李龍、龍貫天、尹飛燕、陳嘉鳴等粵劇名伶都曾受其指導，「每人進步不少，他對粵劇貢獻很大。」

羅家英也透露，當年李萬春赴港時，正是由劉洵引薦，讓自己與尤聲普、李奇峰正式拜師，因此之後改口稱劉洵為「師哥」。他更感性表示，自己後半生的藝術成就能「脫胎換骨」，很大程度都受到劉洵啟發與栽培，「都是劉老師之功」。

劉洵在《摩登如來神掌》飾演特異功能人士「嚴真」。（翻攝自YouTube）

除了戲曲界地位崇高，劉洵也是香港電影黃金年代最具代表性的「黃金配角」之一。他1980年代因替徐克電影《刀馬旦》擔任戲曲指導而踏入影壇，之後演出《笑傲江湖》、《摩登如來神掌》、《新龍門客棧》、《九品芝麻官》、《黃飛鴻3：獅王爭霸》、《倩女幽魂III：道道道》等多部經典作品，以亦正亦邪、氣場強大的演技令人印象深刻，更有「千面如來」之稱。

劉洵（左）在《笑傲江湖》中飾演東廠太監「古公公」。（翻攝自YouTube）

其中他在《笑傲江湖》中飾演東廠太監「古公公」，陰柔狠辣的演出成為港片經典，也曾憑該角色入圍香港電影金像獎最佳男配角；他也在《九品芝麻官》中飾演李蓮英，最後在公堂上「旁聽」還和周星馳對罵，也是經典演出；還有《新龍門客棧》的賈廷等角色，同樣都是影迷津津樂道的代表作。

近年劉洵逐漸淡出演藝圈，專心投入戲曲教育。羅家英透露，劉洵近十年身體狀況不佳，「是慢慢衰老現象」，但仍持續用心教導康華、陳嘉鳴、劍麟、劍英、吳國華等後輩，直到晚年依舊心繫舞台與傳承。

面對摯友離世，羅家英最後不捨寫下：「劉老師，我很難過，還想著與你飲茶、吃飯，可惜老天不給我機會，你一路走好，早登仙界。」一席話也道盡數十年師兄弟情誼，令人鼻酸。

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