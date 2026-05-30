自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

和周星馳對罵成經典！《九品芝麻官》李公公劉洵驚傳離世

曾於《九品芝麻官》飾演李公公的資深男星、粵劇名師劉洵驚傳離世。（翻攝自YouTube）曾於《九品芝麻官》飾演李公公的資深男星、粵劇名師劉洵驚傳離世。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾演出《九品芝麻官》、《笑傲江湖》等片的香港資深演員、京劇與粵劇名師劉洵驚傳於昨（29日）離世，享壽87歲。消息由其師弟、資深藝人羅家英於社群平台發文證實，他悲痛寫下：「今日下午六時，我的師兄劉洵先生離世了。」並感嘆「京劇老一輩的大師又少一個」，消息曝光後令不少港片迷與戲曲界人士震驚不已。

劉洵（右）在《九品芝麻官》飾演李公公，和周星馳飾演的包龍星對罵。（翻攝自YouTube）劉洵（右）在《九品芝麻官》飾演李公公，和周星馳飾演的包龍星對罵。（翻攝自YouTube）

劉洵1939年出生於北京，自幼學習京劇，師承京劇名家李萬春、李少春等人，擁有深厚戲曲底子。1980年代隨京劇團赴港演出後定居香港，除了投入粵劇指導與教學，也在香港演藝學院任教，培育無數戲曲與表演人才，對香港粵劇界影響深遠。

羅家英（前排中）分享和劉洵（前排左）聚餐的照片，悲痛證實對方死訊。（翻攝自微博）羅家英（前排中）分享和劉洵（前排左）聚餐的照片，悲痛證實對方死訊。（翻攝自微博）

羅家英在長文中回憶，1980年透過馬玉琪介紹認識劉洵，之後與尤聲普、李奇峰、李寶瑩等人一同向他學藝。他大讚劉洵「很有本事，教的方法很正中，識得多，更可以當導演排戲」，包括陳好逑、李龍、龍貫天、尹飛燕、陳嘉鳴等粵劇名伶都曾受其指導，「每人進步不少，他對粵劇貢獻很大。」

羅家英也透露，當年李萬春赴港時，正是由劉洵引薦，讓自己與尤聲普、李奇峰正式拜師，因此之後改口稱劉洵為「師哥」。他更感性表示，自己後半生的藝術成就能「脫胎換骨」，很大程度都受到劉洵啟發與栽培，「都是劉老師之功」。

劉洵在《摩登如來神掌》飾演特異功能人士「嚴真」。（翻攝自YouTube）劉洵在《摩登如來神掌》飾演特異功能人士「嚴真」。（翻攝自YouTube）

除了戲曲界地位崇高，劉洵也是香港電影黃金年代最具代表性的「黃金配角」之一。他1980年代因替徐克電影《刀馬旦》擔任戲曲指導而踏入影壇，之後演出《笑傲江湖》、《摩登如來神掌》、《新龍門客棧》、《九品芝麻官》、《黃飛鴻3：獅王爭霸》、《倩女幽魂III：道道道》等多部經典作品，以亦正亦邪、氣場強大的演技令人印象深刻，更有「千面如來」之稱。

劉洵（左）在《笑傲江湖》中飾演東廠太監「古公公」。（翻攝自YouTube）劉洵（左）在《笑傲江湖》中飾演東廠太監「古公公」。（翻攝自YouTube）

其中他在《笑傲江湖》中飾演東廠太監「古公公」，陰柔狠辣的演出成為港片經典，也曾憑該角色入圍香港電影金像獎最佳男配角；他也在《九品芝麻官》中飾演李蓮英，最後在公堂上「旁聽」還和周星馳對罵，也是經典演出；還有《新龍門客棧》的賈廷等角色，同樣都是影迷津津樂道的代表作。

近年劉洵逐漸淡出演藝圈，專心投入戲曲教育。羅家英透露，劉洵近十年身體狀況不佳，「是慢慢衰老現象」，但仍持續用心教導康華、陳嘉鳴、劍麟、劍英、吳國華等後輩，直到晚年依舊心繫舞台與傳承。

面對摯友離世，羅家英最後不捨寫下：「劉老師，我很難過，還想著與你飲茶、吃飯，可惜老天不給我機會，你一路走好，早登仙界。」一席話也道盡數十年師兄弟情誼，令人鼻酸。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中