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娛樂 日韓

離開SM後徹底解放！BoA大變身網嚇：差點認不出

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓樂壇天后「BoA」寶兒今年1月宣布離開待了25年的SM娛樂後，她不只自立門戶，連氣場都直接180度翻轉。

近日BoA在社群公開近況影片，頂著一頭超亮金髮現身，散發完全不同的氛圍，讓大批粉絲差點認不出來。

BoA最新照片曝光後，一度讓粉絲認不出來。（翻攝自朝鮮日報）BoA最新照片曝光後，一度讓粉絲認不出來。（翻攝自朝鮮日報）

影片中，BoA穿著灰色翻領針織衫，搭配波浪金髮，一邊對鏡頭露出搞怪表情、一邊燦笑揮手，氣色看起來超好。過去總給人「女王感」的她，這次反而多了一種輕鬆又淘氣的少女感。

有趣的是，BoA還在鏡頭前跟工作人員互虧，下一秒突然抱怨：「為什麼這麼想欺負我啊？」沒想到工作人員秒回：「我現在就在欺負妳啊。」兩人一來一往笑翻全場，BoA也忍不住露出超真實反應。

影片曝光後，韓網瞬間暴動，紛紛留言：「金髮真的太神了」、「好久沒看到她這麼開朗」、「根本像重新出道」、「氛圍變超年輕」、「SM時期沒看過這種感覺」。

BoA今年自立門戶，多了更多自主權。（翻攝自X）BoA今年自立門戶，多了更多自主權。（翻攝自X）

其實BoA去年正式離開SM後，外界就一直關注她接下來的動向。今年3月她成立個人公司BApal娛樂，正式展開「自己當老闆」的新人生。

BoA除了即將推出新數位單曲《Ain't No Hard Feelings》之外，下月還要舉辦個人粉絲演唱會《BoA The MIC》，看得出來她完全火力全開。

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