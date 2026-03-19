傳奇回來了！張帝楊麗花神級同框 經典台語片重返大銀幕

〔記者鍾志均／台北報導〕台語片經典《張帝找阿珠》暌違多年重返大銀幕，這回是數位修復版世界首映，讓影迷一秒穿越回1969年，親眼見證楊麗花與張帝的夢幻同台！

《張帝找阿珠》片中插曲動聽又充滿趣味。（國家影視聽中心提供）

《張帝找阿珠》於當年轟動一時，可說是「笑點＋歌聲」雙重暴擊。故事從鄉土戀曲出發，甜中帶鬧，後半段更一路失控成「鄉下人進城」的荒謬喜劇，劇情雞飛狗跳卻超級紓壓，完全是早期台語片的經典魅力。

請繼續往下閱讀...

最吸睛的當然還是卡司本身的火花。張帝從南部歌廳一路唱紅，以即興填詞、邊唱邊互動的風格圈粉無數；楊麗花則是歌仔戲界「第一小生」，戲台魅力滿點。兩人背景截然不同，卻因為對表演的熱愛一拍即合。

《張帝找阿珠》當年上映剪報。（國家影視聽中心提供）

該片還藏著歷史亮點，當年25歲的楊麗花首度以時裝造型登場，雙辮、短裙、甜美造型大膽示愛，完全顛覆過往戲曲形象，讓人看到她不一樣的迷人風貌；張帝則用招牌笑容加上金句式唱腔，一開口就讓人忍不住跟著哼唱。

國家影視聽中心將在3月28日舉辦《張帝找阿珠》數位修復版世界首映。（國家影視聽中心提供）

整部電影更集結19首動聽歌曲，由名作詞人葉俊麟與張帝親自操刀創作，幾乎可以說是「一部電影＝一場大型秀場演出」，邊看邊笑、邊聽邊唱，娛樂感滿到溢出來。

為配合國家影視聽中心48週年館慶與台語片70週年系列活動，《張帝找阿珠》將於3月28日晚間在戶外廣場免費放映，讓影迷在春夜裡重溫這段屬於台灣的黃金年代。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法