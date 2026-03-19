自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

傳奇回來了！張帝楊麗花神級同框 經典台語片重返大銀幕

〔記者鍾志均／台北報導〕台語片經典《張帝找阿珠》暌違多年重返大銀幕，這回是數位修復版世界首映，讓影迷一秒穿越回1969年，親眼見證楊麗花與張帝的夢幻同台！

《張帝找阿珠》片中插曲動聽又充滿趣味。（國家影視聽中心提供）《張帝找阿珠》片中插曲動聽又充滿趣味。（國家影視聽中心提供）

《張帝找阿珠》於當年轟動一時，可說是「笑點＋歌聲」雙重暴擊。故事從鄉土戀曲出發，甜中帶鬧，後半段更一路失控成「鄉下人進城」的荒謬喜劇，劇情雞飛狗跳卻超級紓壓，完全是早期台語片的經典魅力。

最吸睛的當然還是卡司本身的火花。張帝從南部歌廳一路唱紅，以即興填詞、邊唱邊互動的風格圈粉無數；楊麗花則是歌仔戲界「第一小生」，戲台魅力滿點。兩人背景截然不同，卻因為對表演的熱愛一拍即合。

《張帝找阿珠》當年上映剪報。（國家影視聽中心提供）《張帝找阿珠》當年上映剪報。（國家影視聽中心提供）

該片還藏著歷史亮點，當年25歲的楊麗花首度以時裝造型登場，雙辮、短裙、甜美造型大膽示愛，完全顛覆過往戲曲形象，讓人看到她不一樣的迷人風貌；張帝則用招牌笑容加上金句式唱腔，一開口就讓人忍不住跟著哼唱。

國家影視聽中心將在3月28日舉辦《張帝找阿珠》數位修復版世界首映。（國家影視聽中心提供）國家影視聽中心將在3月28日舉辦《張帝找阿珠》數位修復版世界首映。（國家影視聽中心提供）

整部電影更集結19首動聽歌曲，由名作詞人葉俊麟與張帝親自操刀創作，幾乎可以說是「一部電影＝一場大型秀場演出」，邊看邊笑、邊聽邊唱，娛樂感滿到溢出來。

為配合國家影視聽中心48週年館慶與台語片70週年系列活動，《張帝找阿珠》將於3月28日晚間在戶外廣場免費放映，讓影迷在春夜裡重溫這段屬於台灣的黃金年代。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中