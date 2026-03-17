「最美檢察官」深夜穿女裝躲冰箱！拉扯把手不敢出來...父一舉動藏洋蔥

〔記者傅茗渝／台北報導〕由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，近日邀請到在網路擁有極高聲量的「最美檢察官」，目前轉任律師的陳樂涵（原名陳漢章）、太太雪兒，以及資深媒體人狄志為、諮商心理師林嘉歆，共同探討一段橫跨法律專業、性別認同與家庭羈絆的動人故事。

主持人謝震武與來賓合照。（和展影視提供）

原名陳漢章的陳樂涵，有著另一個名字「樂樂律師」，她在節目中分享跨性別者最艱難的挑戰往往不在外貌，而在「聲音」。她說「因為如果聲音不符合外觀、社會印象，容易招來很多質疑」。因此她接受了聲帶縮短手術，更在疫情期間展現驚人毅力。雪兒透露，當時兩人住在京都，陳樂涵為了找專業老師學習發聲，當時疫情期間他竟獨自駕車一千公里前往東京。節目現場也播放了手術當天的錄音，與現今溫柔的嗓音判若兩人。她坦言，術後經歷了長達數月的失聲期與反覆訓練，才逐漸掌握女聲的共鳴與咬字。

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回憶起自我覺察的過程，陳樂涵自小二起便對長髮、女裝有著渴望。國中時更曾用零用錢買下人生第一套女服，只是當時的她不知道女生平時穿什麼，以為制服就是全部，因此便買了女生制服。她曾為了穿上女裝，刻意設下半夜兩點的鬧鐘，那是她這輩子覺得最放鬆、沒白活的時刻，節目中她也分享某次深夜她穿著女裝倒水，撞見父親起床，情急之下竟「坐進冰箱」與父親拉扯把手僵持。雖然父親當時溫柔撫慰，但諮商心理師林嘉歆分析：「爸爸當時可能已經察覺，只是選擇用溫柔的方式給孩子台階下。」

作為「最美檢察官」背後最有力的支持者，太太雪兒坦言這段心路歷程充滿矛盾。兩人交往時陳樂涵便坦承有變裝嗜好，當時雪兒認為「這不傷天害理」而接受。然而，婚後前往日本居住一年成了轉捩點，「去了一趟日本老公就變成女的。」陳樂涵在那裡徹底解放，回台後更確認自己患有「性別不安」。

雪兒看著陳樂涵變漂亮，自己剛生完小孩還在餵奶，心情很矛盾。（和展影視提供）

雪兒直言：「看著他變漂亮，我剛生完小孩還在餵奶，心情真的很矛盾。」回台後陳樂涵想穿女裝的心情更是蠢蠢欲動，從中性打扮到踩著高跟鞋上班，周遭同事們均有察覺，雪兒也曾故意用言語刺激對方，甚至讓陳樂涵一度擔心婚姻生變。但憑藉著對彼此、對孩子與家庭的愛，兩人撐過了四年的磨合期。陳樂涵感性表示：「感謝雪兒願意讓我留在她身邊，我會遵守承諾，保護她到最後一刻。」

陳樂涵（右）承諾一輩子保護雪兒。（和展影視提供）

陳樂涵也坦言身份曝光初期曾面臨雙親巨大的壓力，母親甚至一度覺得她是家門恥辱、會因此沒朋友。但他選擇用時間證明，自己的生活與專業並未因性別認同而崩塌，如今雙親已逐漸放下心結。

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