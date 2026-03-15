日本提早出局經典賽 「Netflix解約」衝上熱搜

〔娛樂頻道／綜合報導〕WBC世界棒球經典賽今天（15日）在邁阿密舉行的日委大戰，委內瑞拉最後擊敗上屆冠軍日本隊，成功進入四強。日本球迷反應激烈，「Netflix解約」還因此上了熱搜。

大谷翔平領軍日本武士隊，爆冷提早在WBC經典賽出局。（達志影像）

Netflix砸下150億日圓（約台幣30億元）買下日本WBC獨家轉播權，沒想到日本今年派出大谷翔平領軍的全明星陣容，竟然在今天爆冷出局，日本隊史首度無緣進入四強，當然也看不到萬眾矚目的「美日大戰」。

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根據日本媒體《日刊體育》報導，在日委大戰結束後，社群平台「X」上出現不少關於「Netflix解約」的貼文，日本網友紛紛表示，「我已經取消Netflix訂閱了」、「日本輸了，Netflix可以解約了」、「我想應該很多人想要取消訂閱Netflix」、「如果WBC完了，Netflix就可以取消了」。不過當然也有網友說，「Netflix的作品都很好看，我不會取消訂閱」。

日本X熱搜跟WBC都有關係，從上至下依序是「WBC」、「Netflix解約」、「日本武士隊」、「委內瑞拉」。（翻攝自X）

串流平台Netflix以5倍價格買下日本WBC獨家轉播權，不但祭出超豪華的講評陣容，高畫質、不同視角的轉播畫面，帶來一種前所未有的臨場感，加上Netflix在比賽前就開始預熱，製播各式節目介紹賽事，不但讓大家了解日本武士隊的狀況，也能夠清楚對手實力，像是台灣的古林睿煬、徐若熙及孫易磊就有受訪。其實Netflix製播WBC賽事，在網路上的好評不少，不少球迷看得出他們的野心以及用心。

只是Netflix這艘「黑船」衝擊到日本人平時的收視習慣，那些過去都用傳統電視收看賽事的觀眾怨聲載道，有些人抱怨因為「付費收看串流」的關係，導致日本民間對WBC賽事的關注度較低，難以引起共鳴。由於Netflix祭出的使用規範太過嚴格，各大電視台在報導WBC新聞時只能各出奇招，包括主持人邊看Netflix邊作轉播，TBS當家主播安住紳一郎也抱怨：「比賽結束後30分鐘後，影片才會上傳，我們收到檔案之後，只能剪輯3分鐘精華播出。」一旁的三谷幸喜也直言「太麻煩了吧」，根本難以帶來最即時的報導，反應兩極。

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