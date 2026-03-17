《情書》男神柏原崇近況曝光 為愛身兼經紀人、司機

日本男星柏原崇因電影《情書》紅遍亞洲。（資料照）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕以電影《情書》紅遍亞洲的日本男星柏原崇，淡出螢光幕多年，昨（16）日迎來49歲生日。他在社群平台發文分享近況，並大方回應粉絲留言。

柏原崇在生日貼文中以中、日雙語感謝粉絲，並表示看到粉絲為他製作的慶生影片時，忍不住感性表示：「年輕時曾懷疑努力的意義，經過30多年，看到大家仍然記得我的作品，真的感受到一切都沒有白費。」

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柏原崇趁49歲生日，浮出水面感謝粉絲多年支持。（翻攝自微博）

如今柏原崇轉型幕後，並成立公司「10BEANS」，全力支持女友內田有紀。他也透露，公司網站已全面更新為內田有紀的官方平台，對於粉絲愛屋及烏、給予內田有紀溫暖支持，感到相當感激。

柏原崇（右）與內田有紀戀愛15年，兩人從生活到工作都緊密相連。（翻攝自X）

內田有紀與柏原崇相戀15年，是演藝圈少見的「典範情侶」。她於2025年底離開合作多年的經紀公司，轉而加入柏原崇旗下，兩人從生活到工作皆緊密相連。據了解，柏原崇身兼經紀人與司機角色，全方位照顧內田有紀。

有粉絲留言提到《惡作劇之吻》一劇，柏原崇笑說：「內田的性格跟琴子很像呢（笑）。」可見兩人交往15年仍甜蜜如昔。

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