自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《情書》男神柏原崇近況曝光 為愛身兼經紀人、司機

日本男星柏原崇因電影《情書》紅遍亞洲。（資料照）日本男星柏原崇因電影《情書》紅遍亞洲。（資料照）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕以電影《情書》紅遍亞洲的日本男星柏原崇，淡出螢光幕多年，昨（16）日迎來49歲生日。他在社群平台發文分享近況，並大方回應粉絲留言。

柏原崇在生日貼文中以中、日雙語感謝粉絲，並表示看到粉絲為他製作的慶生影片時，忍不住感性表示：「年輕時曾懷疑努力的意義，經過30多年，看到大家仍然記得我的作品，真的感受到一切都沒有白費。」

柏原崇趁49歲生日，浮出水面感謝粉絲多年支持。（翻攝自微博）柏原崇趁49歲生日，浮出水面感謝粉絲多年支持。（翻攝自微博）

如今柏原崇轉型幕後，並成立公司「10BEANS」，全力支持女友內田有紀。他也透露，公司網站已全面更新為內田有紀的官方平台，對於粉絲愛屋及烏、給予內田有紀溫暖支持，感到相當感激。

柏原崇（右）與內田有紀戀愛15年，兩人從生活到工作都緊密相連。（翻攝自X）柏原崇（右）與內田有紀戀愛15年，兩人從生活到工作都緊密相連。（翻攝自X）

內田有紀與柏原崇相戀15年，是演藝圈少見的「典範情侶」。她於2025年底離開合作多年的經紀公司，轉而加入柏原崇旗下，兩人從生活到工作皆緊密相連。據了解，柏原崇身兼經紀人與司機角色，全方位照顧內田有紀。

有粉絲留言提到《惡作劇之吻》一劇，柏原崇笑說：「內田的性格跟琴子很像呢（笑）。」可見兩人交往15年仍甜蜜如昔。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中