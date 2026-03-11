自由電子報
娛樂 最新消息

張菲竟是魷魚先生 遭爆與胡瓜吳宗憲最大差別

康康曾與張菲、胡瓜以及吳宗憲三大天王合作。（萬星傳播提供）康康曾與張菲、胡瓜以及吳宗憲三大天王合作。（萬星傳播提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕康康將與胡瓜、歐弟攜手主持在北流的「鑽石舞台之夜」演唱會，他主持的《綜藝一級棒》每週六與胡瓜的《週末最強大》對打，兩人關係「亦敵亦友」，對此他笑說：「我跟瓜哥不會有瑜亮情結，畢竟我們是隔代，而且我一直把他當成偶像，感謝他不嫌棄地把我帶在身邊。」

康康出道之後就受到三位綜藝大咖的提攜，包括張菲、胡瓜以及吳宗憲都有合作，他表示：「很榮幸可以集郵這三位天王，演藝圈好像只有我一個。」在他眼中，張菲要求完美，節目錄完會重看，看完不滿意要重錄，有時候重錄的內容又完全不一樣，「所以菲哥有一個外號叫『魷魚（猶豫）先生』，因為太求好心切了。」

吳宗憲跟張菲則是完全相反，「他不彩排，凡事講求速度，以臨場反應為主、腥羶色為輔，效果最重要的，所以深受年輕人喜歡。」

至於胡瓜，康康談到：「瓜哥是這兩位大哥的綜合體，他要編要導還要演，如果可以做到90分，他絕對不會只要80分。因為菲哥算是瓜哥的師父，所以瓜哥很多表演邏輯都跟菲哥很像；而我從小看瓜哥節目長大，所以他很多表演邏輯，我都非常清楚。」

在康康眼中，胡瓜非常刻苦耐勞，「我不知道是不是客家人的原因，一般人像他這個年紀，很多事情都讓小弟去做就好，可是他不是；例如他已經有好幾個節目了，還要去當Youtuber；拍Youtube也可以錄一些簡單的，可是他要去爬山坐船、高空彈跳；現在還做『鑽石舞台之夜』幫弱勢團體募款，我覺得他很辛苦、我相當佩服。」

歐漢聲曝光胡瓜暖舉。（萬星傳播提供）歐漢聲曝光胡瓜暖舉。（萬星傳播提供）

歐弟也談到：「瓜哥在做善事這方面不是開玩笑的，因為他已經資助『十方啟能中心』3、40年的時間了，可以把一件好事做得這麼徹底，非常不容易，不管他演藝工作有多忙，他都還是堅持，這點是他讓我感到佩服、我也不斷在學習的一件事。」

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，3月21、22日強勢回歸臺北流行音樂中心，首日由「余天、余祥銓父子+黃西田」坐鎮，第二天由蕭敬騰壓軸、李千娜加入，卡司還有王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、TPE48、鍾采穎，門票已在年代售票開賣。

