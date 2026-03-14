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7-11咖啡首位代言人是他！ 張晨光認證30年前傳奇 笑曝內心遺憾

張晨光是超商現煮咖啡初代代言人。（翻攝自臉書）張晨光是超商現煮咖啡初代代言人。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘戲王張晨光近年把演藝重心轉往中國，近日難得現身台北，應張兆志邀請拍攝短片，沒想到不只爽快點頭，還當場上演「退紅包」舉動。張晨光回應，他維持一貫瀟灑，認為創業不容易，「收什麼費用！交個朋友唄！希望有助於他，祝願成功。」

張兆志透露，兩人雖然在演藝圈多年，卻始終沒有真正合作過，這回想拍一支短片，抱著試試看的心情請朋友代為詢問，沒想到很快就收到張晨光一句乾脆回覆：「後天吧？中午好不好？我下午有事。」短短一句讓他當場腦袋「嗡嗡作響」，完全不敢相信前輩真的答應了。

張晨光。（翻攝自微博）張晨光。（翻攝自微博）

到了拍攝當天，張兆志特地準備紅包想表達心意，結果張晨光接過後，只把紅包袋上蓋撕下來收進口袋，下一秒就把現金塞回去，淡定丟出一句：「你買個漢堡給我就好，好嗎？」這一幕直接擊中張兆志，他事後形容：「心裡那陣暖，暖濕了我的眼眶，這什麼天使風範！我哪修來的福氣。」

為了這句「買個漢堡就好」，張兆志嘴上答應，腳底立刻加速張羅餐點和咖啡。雖然最後沒真的買成漢堡，但現場改成煙燻牛小排鴨肝酸種三明治、煙燻牛胸可頌，張晨光一邊吃一邊吮指直說好吃，氣氛輕鬆得像朋友聚餐。

張晨光（右）與張兆志合體拍短片。（翻攝自臉書）張晨光（右）與張兆志合體拍短片。（翻攝自臉書）

張晨光的效率極高，影片只走位一次，第二次正式拍攝就直接OK，俐落程度讓工作人員全看傻。收工後就在大直戶外曬著陽光聊天，從戲劇聊到體育、美食，完全沒有大明星架子。

張兆志忍不住大讚張晨光：「他的每個眼神、動作、聲音是如此優雅又幽默，他那種穿透鏡頭的魅力無限、瀟灑自若。」而張晨光則把整件事說得很簡單，「借點粉絲在抖音開號，我就義不容辭的幫了一把，都是正能量的」，認為只是幫朋友一把，還笑說創業不容易，能幫就幫。

另外，張兆志文中提到30年前超商現煮咖啡剛推出時轟動一時，而張晨光正是第一代代言人。對此張晨光也親口認證：「是的，7-11咖啡第一位。」他還笑說，當年其實自己就曾冒出做即溶咖啡的念頭，只是靈感停留在腦中，最後被別人搶先一步，「沒想到被雀巢先做了，只是空想，沒人會相信的」。

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