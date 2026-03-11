自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

許維恩確診乳癌「蕭亞軒、沈玉琳早知情」 私下互動揭露

〔記者蕭方綺／台北報導〕許維恩上週公布去年確診乳癌，11月底到杜拜旅行後，返台進行左乳切除、雙邊裝假體重建的手術。她坦言手術只有家人知情，好友蕭亞軒與沈玉琳後來得知病況，私下彼此互相關心、打氣。

許維恩表示農曆年間和蕭亞軒聯繫，對方才知道她罹癌，「我一、二月才跟她講，那時候其實已經算恢復得差不多了」，因為不希望對方太擔心。她提到蕭亞軒過去因腿傷多次動手術、復健，深知對方一路走來也非常堅強，「她也是戰士，我跟她說我們一起努力。」

許維恩去年確診乳癌，手術後三個月，今參與醫學研究。（記者胡舜翔攝）許維恩去年確診乳癌，手術後三個月，今參與醫學研究。（記者胡舜翔攝）

得知消息的蕭亞軒當時相當震驚，但也第一時間替她禱告與打氣，兩人幾乎每天透過電話聊天聯絡。許維恩透露，蕭亞軒持續為她祈禱，「她現在也忙著準備新專輯，希望她身心靈都能很放鬆。」

除了蕭亞軒外，許維恩也有與沈玉琳互相關心。她透露當時曾傳訊息關心沈玉琳的治療情況，對方反問她近況，她才坦言自己也在醫院治療中，讓沈玉琳相當訝異，「他叫我放心，好好照顧身體。」兩人原本都是主持人，卻突然成了彼此打氣的「病友」。

許維恩（左）和蕭亞軒感情很好。（翻攝自IG）許維恩（左）和蕭亞軒感情很好。（翻攝自IG）

談到抗癌過程，許維恩表示自己沒有告訴太多人，第一時間完全信任醫療團隊，也依照醫囑調養身體。醫師提醒她在傷口尚未完全復原前，不必刻意吃太補，避免血液循環過於刺激影響恢復，因此她都按照建議慢慢調養，等到完全修復後再補充營養。如今她狀態穩定，也希望透過分享自身經歷，鼓勵更多人正面面對疾病。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中