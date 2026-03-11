許維恩確診乳癌「蕭亞軒、沈玉琳早知情」 私下互動揭露

〔記者蕭方綺／台北報導〕許維恩上週公布去年確診乳癌，11月底到杜拜旅行後，返台進行左乳切除、雙邊裝假體重建的手術。她坦言手術只有家人知情，好友蕭亞軒與沈玉琳後來得知病況，私下彼此互相關心、打氣。

許維恩表示農曆年間和蕭亞軒聯繫，對方才知道她罹癌，「我一、二月才跟她講，那時候其實已經算恢復得差不多了」，因為不希望對方太擔心。她提到蕭亞軒過去因腿傷多次動手術、復健，深知對方一路走來也非常堅強，「她也是戰士，我跟她說我們一起努力。」

許維恩去年確診乳癌，手術後三個月，今參與醫學研究。（記者胡舜翔攝）

得知消息的蕭亞軒當時相當震驚，但也第一時間替她禱告與打氣，兩人幾乎每天透過電話聊天聯絡。許維恩透露，蕭亞軒持續為她祈禱，「她現在也忙著準備新專輯，希望她身心靈都能很放鬆。」

除了蕭亞軒外，許維恩也有與沈玉琳互相關心。她透露當時曾傳訊息關心沈玉琳的治療情況，對方反問她近況，她才坦言自己也在醫院治療中，讓沈玉琳相當訝異，「他叫我放心，好好照顧身體。」兩人原本都是主持人，卻突然成了彼此打氣的「病友」。

許維恩（左）和蕭亞軒感情很好。（翻攝自IG）

談到抗癌過程，許維恩表示自己沒有告訴太多人，第一時間完全信任醫療團隊，也依照醫囑調養身體。醫師提醒她在傷口尚未完全復原前，不必刻意吃太補，避免血液循環過於刺激影響恢復，因此她都按照建議慢慢調養，等到完全修復後再補充營養。如今她狀態穩定，也希望透過分享自身經歷，鼓勵更多人正面面對疾病。

